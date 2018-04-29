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В Великобритании подсчитали офшорные миллиарды олигархов из России

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Великобритания стала второй по популярности страной для российских офшорных капиталов после Кипра. Поток средств из России, прошедших через британские территории, оценивается в 110 млрд долларов.

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness.

В частности, российские бизнесмены хранят на офшорных счетах британских заморских территорий по меньшей мере 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов. Эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании. При этом более 30 млрд фунтов приходится на Британские Виргинские острова, пишет газета.

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Как ранее сообщал "Обозреватель", Россия серьезно опасается, что США могут ввести экономические санкции против российских активов за рубежом.

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Борьба с офшорамиРоссийские олигархи
Место
Великобритания
Объекты
офшоролигархи
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