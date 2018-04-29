В Великобритании подсчитали офшорные миллиарды олигархов из России

Великобритания стала второй по популярности страной для российских офшорных капиталов после Кипра. Поток средств из России, прошедших через британские территории, оценивается в 110 млрд долларов.

Об этом сообщает британское издание The Sunday Times со ссылкой на данные неправительственной организации Global Witness.

В частности, российские бизнесмены хранят на офшорных счетах британских заморских территорий по меньшей мере 34 млрд фунтов стерлингов, или 47 млрд долларов. Эта сумма в пять раз превышает объем средств россиян, размещенных в самой Великобритании. При этом более 30 млрд фунтов приходится на Британские Виргинские острова, пишет газета.

Как ранее сообщал "Обозреватель", Россия серьезно опасается, что США могут ввести экономические санкции против российских активов за рубежом.