В Украину может приехать миссия МВФ: известны условия

Для приезда в Украину следующей миссии Международного валютного фонда правительству потребуется выполнить ряд условий.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, отметив, что Украине придется решить вопросы пересмотра цен на газ и сбалансированности государственного бюджета, сообщает УНИАН.

"Для приезда следующей миссии потребуется пересмотр цен на газ и проведение переговоров с Министерством финансов относительно сбалансированности бюджета", - сказал он.

В то же время Смолий отметил, что принятое Верховной Радой решение уволить с занимаемой должности министра финансов Александра Данилюка не повлияет на взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом.

"Международный валютный фонд — это институция, которая работает с государством, государственными институтами, а не конкретными чиновниками. Мы не видим каких-либо рисков в связи с увольнением министра финансов", - сказал он. По словам Смолия, исполняющая обязанности главы Минфина Оксана Маркарова сможет быть подписантом меморандума с МВФ.

Напоминаем, что текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл. Для продолжения сотрудничества с Фондом правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры. Кроме того, МВФ проверит, отвечает ли принятый на прошлой неделе закон о создании Антикоррупционного суда рекомендациям Венецианской комиссии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.