В Украине значительно вырастет курс доллара: чего ждать

В Украине до конца октября и в первых числах следующего месяца стоимость доллара будет расти. Традиционно в последние дни месяца увеличивается спрос на рынке за счет возврата НДС. Бизнес получает больше гривен и тратит их на покупку доллара. Аналитики считают: через неделю гривня может опуститься до 28,5 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, как может измениться стоимость валюты и что повлияет на курс.

Осенняя девальвация

В Украине после незначительного укрепления ниже психологической отметки в 28 грн/$ национальная валюта уверенно движется к новой черте. Финансовый аналитик Егор Комов уверен: в ноябре курс скорее всего доберется до 29 грн/$, а на следующей неделе уйдет недалеко от 28,5 грн/$.

"Есть плюс - новости от МВФ о новой программе сотрудничества. Но, как бы там не было, осень - девальвация. Так продолжается уже три года и ждать исключения я бы не стал. Учитывая ситуацию конца месяца, возможный рост спроса, я бы сказал, что на наличном рынке стоимость валюты будет вблизи 28,5 грн/$", - рассказывает эксперт.

"На наличном рынке стоимость валюты будет вблизи 28,5 грн/$", - рассказывает эксперт.

Еще одна причина - рост доллара на мировых рынках, отмечает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Несколько дней назад курс евро по отношению к американской валюте опустился до рекордно низкой с середины августа отметки - 1,13. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 грн", - отмечает эксперт.

В то же время финансовый консультант Владимир Мазуренко предполагает: к концу недели курс доллара может вырасти до 28,6 грн/$. При этом эксперт отмечает, что ситуация на рынке будет оставаться стабильной как минимум до конца года. "Я не думаю, что возможна резкая девальвация. Мы знаем, что в этом году резервы НБУ полностью могут обеспечить плавное движение. Чтобы плавно выйти к 29 грн/$ к концу года, октябрь должен закончиться 28,6 грн/$, а потом плавно снижаться. Думаю, так оно и будет", - отмечает эксперт.

К слову, среди основных девальвационных факторов осенью - увеличение критического импорта (валюту тратят на импорт газа) и снижение экспортных выручек по сравнению с летом. За прошедшую неделю курс доллара на разных сегментах рынка вырос на 0,7-1,1%. Справочный курс НБУ увеличился с 27,92 до 28,21 грн/$. Егор Комов уверен: такое снижение - нормальная ситуация осенью.

Как укрепить гривню

Если удачно завершить начатые реформы, активизировать борьбу с коррупцией, улучшить бизнес-климат, то иностранные инвесторы могут кардинально изменить соотношения спроса и предложения на рынке, считает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. "Конечно, курс в 12 гривен сейчас уже недостижимый, но при благоприятных условиях, я бы сказал, что курс в 24 грн/$ вполне может быть реалистичным", - считает Паращий.

Любой рынок, в том числе и валютный, зависит главным образом всего от двух показателей – спроса и предложения. Чем больше в Украине валюты, тем дешевле она стоит. Источников пополнения валюты несколько: кредиты, инвестиции, переводы заробитчан, экспорт. Для примера, на руках у населения по разным оценкам от 25 до 100 млрд долларов. Если население начнет массово избавляться от американской валюты и покупать гривни, курс доллара упадет, а курс гривни – вырастет. Правда, такая ситуация, уверены экономисты, практически невозможна.

Согласно опубликованному отчету МВФ, ближайшее время – относительно благоприятный период для мировой экономики. Сырье, которое экспортирует Украина, дорожает, валюты в стране становится больше.