В Украине значительно подорожало евро

В Украине межбанковский валютный рынок открылся с курсом евро в 30,16 грн, к закрытию торгов европейская валюта подорожала до 30,34 грн.

Об этом OBOZREVATELсообщили аналитики ibc.ua. Курс доллара 30 мая практически не изменился: торги открылись с котировками 26,08/26,12, а закрылись – 26,09/26,11 грн.

По данным Национального банка на 15:30 объем купли-продажи американской валюты составил $446,70 млн по средневзвешенному курсу - 26.13. Рублевый рынок открылся котировками – 0.41/0.41, к закрытию торгов ситуация не изменилась 0.41/0.41. В России курс доллар-рубль упал.

Отметим, падение курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.