В Украине введут новые деньги, а доллар будет ''плавать'': чего ждать в 2019-м

В 2019 году в Украине под угрозой находится как минимум один банк, инфляция приблизится к стратегическому показателю в 5%, курс доллара будет колебаться, но незначительно, а в обороте может появиться новая монета номиналом в 5 грн. Об этом шла речь на презентации Национального банка на 2019 год.

OBOZREVATEL побывал на мероприятии и собрал главные тезисы.

Кредитование возобновляется, но проблемы остаются

В Украине по итогам 2018-го на 31% выросло потребительское кредитование. То есть простые украинцы стали активнее брать в долг у банков. В то же время для бизнеса ситуация остается плачевной. Одна из главных причин – высокий уровень плохих кредитов.

Примерно 55% всех долгов, которые взяли украинцы (физические и юридические лица) не возвращают. "Очень большой объем плохих долгов. Было время, когда требования были более формальными, в результате половина портфеля – неработающие кредиты. Это проблема для банков. Их акционеры должны были принести дополнительный капитал", – рассказывает замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

Те, кто докапитализацию не выполнил, закрылись. Но на этом проблемы не заканчиваются.

Банковский сектор вышел в плюс, но как минимум один банк в 2019-м – под угрозой.

В 2018-м НБУ отозвал лицензию у российского ВТБ-банка в Украине. В этом году под угрозой находится еще одно финансовое учреждение. Какое именно, в Нацбанке не говорят. Однако, на самом деле далеко не все банки находятся в стабильной ситуации. Подробнее о том, у кого есть проблемы, можно прочитать здесь.

До марта 2019 года, если один из банков не выполнит требования по увеличению капитала, он может потерять свою лицензию.

Курс доллара будет стабильным, но на ситуацию повлияет внешний рынок

Колебания курса доллара в 2019 году будут, но рекордный за пять лет объем резервов (более $20 млрд) позволит сгладить возможные скачки. В целом же в 2018-м впервые за длительный период курс гривни не снизился, а наоборот – укрепился по отношению к доллару на 1,4%.

Яков Смолий

"Колебания будут незначительными. Внешняя конъюнктура зависит от внешних рынков. Влияет цена на нефть, которая колеблется на мировом рынке. Есть достаточный запас золото-валютных резервов, можем не допустить резких колебаний. Но все будет зависеть от ситуации на внешних сырьевых рынках, – прогнозирует глава НБУ Яков Смолий.

Инфляция снизится до 5%

Задача НБУ: снизить уровень роста цен до 5%. В 2018-м в план "вписаться" не удалось (инфляция составила 9,8% при плане от 4 до 8% по итогам года). В этом же году регулятор за счет инфляционного таргетирования планирует максимально приблизиться к обновленной цели. Для этого Нацбанк собирается координировать усилия с органами власти для удержания цен, развивать финансовые рынки, проводить просветительскую работу.

"Уровень инфляции в 2018 году – минимальный за последние пять лет. И жесткие монетарные условия, которые сложились в результате ряда повышений учетной ставки, станут залогом дальнейшего снижения инфляции в течение следующих лет. Мы постепенно приблизились до выполнения стратегической цели снижения инфляции до 5% с возможным отклонением в 1 процентный пункт", – говорится в отчете.

В 2019-м могут появиться новые деньги, а старые выведут из оборота

Бумажные банкноты номиналом от 1 до 10 гривен постепенно исчезнут из оборота. Уже в ближайшие годы печатать их прекратят. Оставят только небольшой выпуск для коллекционеров. Вместо этого будут чеканить монеты соответствующей стоимости. Монеты медленнее изнашиваются, поэтому обходятся дешевле.

В 2019-м монета номиналом 10 грн, скорее всего, не появится. А вот "копейка" стоимостью в 5 грн – вполне возможно. "Денежный ряд предусматривает введение монет по 5 и 10 грн. В этом году не готов сказать. 5 грн, возможно, будет в этом году, 10-гривневой монеты точно не будет", – пояснил Яков Смолий.

Главные угрозы – ситуация на внешних рынках и выборы

Во время встречи с клиентами Национальный банк предложил с помощью голосования определить "главные риски" на текущий год. И, как показало голосование, представители бизнеса и финсектора больше всего боятся выборов и популизма.

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Опасения также озвучил постоянный представитель МВФ в Украине Йост Люнгман. Он уверен, что главные задачи: удержать макроэкономическую стабильность, привлечь инвесторов, провести структурные реформы и сформировать независимые институты, в том числе и НБУ.

К слову, в Нацбанке опасаются, что позиция нового президента в отношении регулятора может измениться в худшую сторону. Правда, при этом готовы работать с любым, кто выиграет выборы.

"Самый большой вызов – отсутствие долгосрочного государственного мышления... Институты – локомотив. Это как в бизнесе, если есть успешная корпорация, у нее есть визия, долгосрочная стратегия...", – поясняет Рожкова.

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