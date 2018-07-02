В Украине вступил в силу расчет без мелочи: что будет с ценами

С 1 июля в Украине вступили в силу правила заокругления общей суммы при расчете наличными средствами.

Если сумма заканчивается от 1 до 4 коп., она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп; если сумма заканчивается от 5 до 9 коп. она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 коп. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Также с 1 июля в Украине прекращена чеканка и выпуск в наличное обращение монет номиналами 1, 2, 5 и 25 коп. Будет продолжаться чеканка и выпуск только монет номиналами 10 и 50 копеек.

Монеты номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, введенные в оборот ранее, будут использоваться как средство платежа. Нацбанк специально не будет изымать из обращения эти монеты, и они будут находиться в обращении неограниченный период времени до отдельного решения правления НБУ.

Округление будет применяться лишь в случае отсутствия монет мелких номиналов при расчетах наличными. В случае наличия у покупателя монет мелких номиналов, он и в дальнейшем может ими рассчитываться, а в случае наличия таких монет у продавца, он может выдать покупателю сдачу этими номиналами. Только в случае отсутствия монет указанных номиналов и у покупателя, и у продавца будет применяться правило округления общей суммы покупки в чеке.

При этом, округление не будет осуществляться во время безналичных расчетов. Закругления коснется только общих сумм расчетов наличными в чеке и расчетов в акте о выдаче средств или другом документе, который оформляется при возврате денежных средств в случае возврата товара.

В свою очередь предприятия торговли и сферы услуг, применяющие регистраторы расчетных операций, во время проведения наличных расчетов должны указывать в чеках общие суммы до округления и после округления. Закругления не является скидкой или надбавкой, рекламой или стимулированием продажи товаров (работ, услуг) в значении этих терминов, определенных законодательством Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что с 1 июля 2018 Национальный банк Украины вводит заокругления стоимости при наличных расчетах.