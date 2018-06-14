В Украине ужесточили проверку субсидиантов: без помощи остались тысячи семей

В связи с монетизацией субсидий, в Украине начат активный процесс верификации получателей помощи.

Об этом, как сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, заявил мнистр Андрей Рева, отметив при этом , что в ходе проверки были обнаружены 50 тыс. человек, среди которых есть владельцы домов с площадью более 200 кв м и квартир более 120 кв м.

"Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий. Последний раз люди декларировали свои доходы в 2015 году. Если обнаружено пятьдесят тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью более 200 квадратных метров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 тыс. грн и другие стоящие вещи, то, наверное проверка нужна. Ведь монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии", - заявил министр.

"Субсидия - это сооплаты, а это значит, что есть доля, которую платит человек, а есть доля, которую платит государство. Но государство сегодня платит деньги не людям, а напрямую перечисляет средства поставщикам услуг. Таким образом, возникает ситуация, при которой людям все равно сколько они потребляют. Но, когда человеку предоставят деньги на руки, то количество сэкономленных энергоресурсов будет прямо влиять на сумму помощи, которую человек сможет оставить себе", - пояснил Рева.

Вместе с тем, повышается и ответственность получателей субсидий, так как после получения субсидии человек имеет возможность и обязанность полностью оплатить выставленные счета.

"Это полностью меняет систему взаимоотношений между государством, получателями субсидий и поставщиками услуг. Поэтому, процесс перехода на новую систему требует тщательной и серьезной подготовки, в том числе разъяснение прав и обязанностей людей", - резюмировал министр.

Напоминаем, что одна из последних версий методики предполагала, что субсидии будут назначать в пределах социальных нормативов, но по факту потребления. Это означает, что если потратил больше нормы, то дадут деньги только на норму, а если потратил меньше нормы, то дадут деньги на меньший объем. С одной стороны, такая методика позволяет государству экономить на субсидиях, а с другой – не стимулирует экономить коммунальные услуги. Есть и второй вариант, который ранее также озвучивали в правительстве - присылать деньги на оплату коммунальных услуг на норматив, а если тратят меньше, отдавать эти деньги семьям. В таком случае на монетизации можно будет зарабатывать.

Напоминаем, что проверки субсидиантов, являются необходимой мерой при получении адресной материальной помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что почти каждый второй украинец зимой получал субсидию. Только половина семей платила за коммунальные услуги по полной цене. Среди льготников – десятки тысяч украинцев, которые живут в огромных домах, ездят в новых машинах, покупают дорогие телефоны и зажигалки на 100 тыс. грн.

С 2019 года в Украине субсидии будут монетизированы, то есть субсидианты будут получать деньги на руки. Новую систему испытают на тех домах, которые объединились в ОСМД. Семья вместо платежки, в которой указывается сумма за коммуналку уже с учетом скидки, получит живые деньги. В первую очередь, монетизируют взносы ОСМД, платежи на обслуживание дома и придомовой территории.