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В Украине снимут ограничение на размер пенсий: появились новые подробности

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Инициатива Министерства социальной политики отменить ограничение максимальной пенсии затронет очень малое количество украинцев – в основном, спецпенсионеров.

Об этом рассказала в эфире ObozTV старший научный сотрудник Института демографии и социсследований НАН Украины Лидия Ткаченко. По ее словам, нынешняя формула расчета пенсий почти исключает возможность получения выплат в 10-15 тыс. грн и выше.

"Инициатива снять ограничения на пенсии связана с предложениями снять "потолок" по зарплатам, с которого платится ЕСВ. Сейчас хоть он и высокий, но есть определенное ограничение зарплаты, на которую насчитывается ЕСВ. Предлагается его отменить совсем и установить регрессную шкалу", – объяснила она.

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По словам эксперта, "это будет касаться очень малого количества людей".

"У нас немного людей, которые такие заоблачные зарплаты получают. Те люди, которые получают пенсии более 10 тыс. грн – как правило, спецпенсионеры. По обычному закону об общегосударственном пенсионном страховании такую зарплату не получишь", – отметила она.

"Дело в том, что у нас в прошлом году подавляющему большинству пенсионеров, когда насчитывают пенсии, используют показатель зарплатной базы 3764 грн. Даже если у вас стаж 40 лет, зарплата была в 2-3 раза выше средней, все равно с зарплатной базой 3764 грн вы никак на 15 тыс. грн не выйдете", – объяснила Ткаченко.

Эксперт подчеркнула, что зарплатная база должна со следующего года проиндексироваться и станет больше, но она все равно будет отставать от текущего размера зарплат.

"Очевидно, что это не последние изменения в формуле и порядке начисления пенсий. На самом деле, люди с высокими зарплатами никогда не смогут получить такие же высокие пенсии, разве что сравнительно со средним уровнем", – заключила она.

В Украине снимут ограничение на размер пенсий: появились новые подробности
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на выплату пенсий в следующем году потратят из бюджета рекордные 167,5 млрд грн.

В 2019 году дважды проиндексируют прожиточный минимум, проведут перерасчет всех выплат по формуле и повысят пенсии военным. Кроме того, Министерство социальной политики предлагает отменить размер максимальной выплаты. В результате отдельные украинцы смогут получить выплаты в размере более 150 тыс. грн.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПенсия в УкраинеПовышение зарплат и пенсий
Персона
Лидия Ткаченко
Место
Украина
Теги
пенсииповышение пенсийЕСВ
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