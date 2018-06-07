В Украине растут продажи иномарок: названа самая популярная модель

Украинцы, по-прежнему, предпочитают иностранные автомобили отечественным, отдавая предпочтения конкретным маркам.

Самой популярной маркой в Украине стала Toyota, которая реализовала за этот период 4238 новых легковых авто. По сравнению с пятью месяцами 2017 года, спрос на машины этой японской марки вырос на четверть. Наиболее популярной моделью Тойоты стал компактный кроссовер Toyota RAV-4, выбор на котором остановил 1201 автомобилист. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Второе место в рейтинге марок занял Volkswagen, который наполовину увеличил свой результат годичной давности, реализовав с января по май 3256 авто. Бестселлером марки стала модель Volkswagen Golf, которую выбрали 1308 украинца, таким образом обеспечив ей титул самого популярного автомобиля в Украине.

Несмотря на 5% падение спроса, в тройке лидеров остался Renault, результат этой французской марки на украинском рынке - 3166 машин. Драйвером продаж у Renault остается кроссовер Renault Duster, в зачете которого 1218 регистраций.

В целом, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-мае 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 10% – до 33 тысяч единиц. По итогам 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 25% - до 82,3 тысячи единиц.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что ЗАЗ прекратил производство легенды украинского автопрома.

В апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года производство автомобилей снизилось на 13% - до 675 единиц.