В Украине повысят зарплаты: когда и сколько будем зарабатывать

В ближайшее время в Украине может измениться размер средних зарплат.

Как писал в своем материале OBOZREVATEL со ссылкой на данные Госстата, на сегодняшний день в Украине каждый четвертый зарабатывает меньше 4,2 тыс. грн и фактически находится за чертой бедности. Всреднем украинцы зарабатывают 8480 грн. При этом медианная заработная плата составляет 5935 грн, а каждый четвертый получает меньше 4 тыс. грн.

В структуре распределения заработных плат "бедные" украинцы занимают самую весомую долю. В то же время в нормальной ситуации большинство заработных плат должно быть немного меньше уровня медианной – то есть около 5,7-5,9 тыс. грн.

Как могут вырасти зарплаты

Средняя заработная плата в следующем году, согласно прогнозам, будет колебаться от 8160 до 10400 грн. Часть роста "съест" инфляция, однако она, согласно прогнозам, с каждым годом будет замедляться. Если в этом году цены могут вырасти на 7%-13,4%, то уже через два года – всего на 6% - 7,9%.

По прогнозам НБУ, украинцы в следующем году будут в среднем зарабатывать 8160 грн, а в 2020-м - 8918 грн. Оценки Нацбанка оказались одними из самых пессимистичных. Так, Кабинет министров в резолюции предположил: в 2019 году средняя зарплата достигнет 9,5 тыс., а в 2020-м - 10,5 тыс. грн. В то же время в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли спрогнозировали среднюю зарплату в следующем году на уровне 10,4 тыс. грн, а еще через год - 11,8 тыс.

Напоминаем, что по данным Международной организации труда, половина украинских зарплат полностью или частично находится в тени. А львиная часть вовсе не оформляется. Так, из 26 млн экономически активного населения официально работают более 10 млн человек. Остальные либо безработные, либо работают в теневом секторе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что минимальная зарплата в Украине должна составлять более 5 тыс. грн, в таком случае ее размер будет соответствовать стандартам Международной организации труда (МОТ). Согласно данным Госстата, каждая четвертая заработная плата в Украине – меньше 4000 грн. То есть пик заработных плат находится около минималки. В то время как в нормальной ситуации большинство граждан должно получать немного меньше медианной заработной платы (в апреле в Украине она составила 5935 грн).