В Украине повысили минимальную зарплату: все подробности

В Украине с 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. Все работающие на полный день украинцы должны получать не меньше указанной суммы.

Об этом говорится в бюджете страны на 2019-й. Так, согласно данных официальной статистики, каждый пятый официального работающий украинец зарабатывает менее 4 тыс. грн. В результате размер прибавки для них составит от 173 до 450 грн (при условии, что они останутся с минималкой).

Однако в показателях средней зарплаты этого всего лишь замедлит падение по сравнению с прошедшим месяцем. Так, из-за годовых выплат, новогодних премий ежегодно средняя зарплата в январе (только за один месяц) увеличивается на 15-18%.

Для примера, в декабре 2016-го средняя зарплата увеличилась на 17%, в декабре 2017-го — на 15%. Но так как такой скачок объясняется разовыми выплатами, уже в январе происходит "откат". В первом месяце 2017-го средние зарплаты по сравнению с декабрем снизились на 7%, а в январе 2018-го по сравнению с декабрем предыдущего года падение составило 14%.

Средняя зарплата в 2019-м — 10 395 грн.

Минимальная зарплата в 2019-м — 4173 грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, в консенсус-прогнозе МЭРТ предполагают, что в 2020 году средняя зарплата составит 11,4 тыс. грн, а в 2021-м — 14,2 тыс. Ускорение динамики роста через два года объясняется с расчетами на более успешную экономическую ситуацию в стране. Так, в основном прогнозе МЭРТ заложено поэтапное увеличение роста ВВП с 2,9% до 3,9% за год. Это, в том числе, отобразится и на размере заработных плат.