В Украине подорожали доллар и евро: курс валют от НБУ

В Украине во вторник, 20 марта, выросли в цене доллар и евро.

Курс валют установил Национальный банк Украины. Так доллар США добавил 8 копеек и теперь стоит 26,43 грн.

Евро подорожал на 13 копеек. Сегодня его курс составляет 32,54 грн.

Напомним, исторический антирекорд гривни относительно доллара США был установлен 26 февраля 2015-го года - 30,01 грн, евро установил рекорд 26 января 2018 года - 35,66 грн.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, что будет с курсом без денег МВФ.