В Украине подорожает газ: стало известно, когда и на сколько

Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в 2019 году на 25%.

"Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%", – заявил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает УНИАН.

По его словам, влияние повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентного пункта. А цены на газ, по предварительным данным, повысятся еще на 15% в следующем году.

"Если посмотреть на мировые цены и сравнить с ценами в Украине, то дифференциал - около 40%. По нашим ожиданиям, этот дифференциал будет урегулирован за два года", - отметил Сологуб.

Кроме того, Нацбанк оставил прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным - 8,9%. Замглавы НБУ также отметил, что ее замедление в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии.

Дмитрий Сологуб "Українські новини"

На уровень инфляции окажут давление факторы, эффекты которых должны быть компенсированы с помощью инструментов монетарной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

В июле в МЭРТ рассказали, на сколько подорожает цена на газ в 2018 году.