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МирСпорт

/Банки и финансы

В Украине падает курс доллара: сколько стоит валюта и чего ждать 

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В Украине курс доллара в банках 30 января составил 27,57 грн/$. За сутки американская валюта подешевела на 13 коп./$, а за прошедшую неделю – почти на 33 коп./$.

Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений. Также на несколько копеек опустился справочный курс НБУ. По состоянию на утро 30 января составил 27,76 грн/$.

Как сообщил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, укрепление продолжится и уже через неделю доллар на межбанке может торговаться около 27,5 грн, а наличный доллар в банках – 27,5/27,7 грн.

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Курс доллара

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Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
долларкурс валют
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