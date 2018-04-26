В Украине выросли курсы доллара и евро

По официальным курсам валют, установленным 26 апреля Нацбанком Украины, гривня снова обесценилась к доллару и евро.

Такие данные опубликованы на сайте регулятора. По отношению к доллару гривня упала на 15 копеек и составляет 26,32 грн, а к евро – на 43 копейки (32,40 грн).

Отметим, что обесценивание гривни к доллару началось 25 апреля, по отношению к евро курс оставался стабильным.

Ранее "Обозреватель" писал о том, что у гривны есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.

В мае ожидается укрепление национальной валюты. Есть вероятность, что усредненный курс доллара будет колебаться в среднем около 26,5 грн, считают эксперты.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса гривни на конец этого года с 27,3 грн до 29,5 грн.