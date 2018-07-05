В Украине может резко измениться курс доллара: прогноз на июль

В Украине за первый месяц лета курс доллара так и не опустился ниже психологической отметки в 26 грн/$. Последние несколько дней гривня падает из-за активных закупок, которые происходит на фоне праздников в США. Однако в долгосрочной перспективе, поясняют банкиры и аналитики, ситуация стабилизируется под влиянием более глобальных факторов. Эксперты прогнозируют широкий коридор для гривни в июле в пределах 26-27 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, как и почему будет меняться курс доллара в этом месяце.

Доллар укрепляется по всему миру

"С середины июня китайский юань подешевел на 3,5 %, также до исторического минимума подешевела индийская рупия, а турецкая лира регулярно обновляет минимумы с середины июня", - рассказывает начальник управления дилинговых операция банка "Пивденный" Олег Ропяк. Доллар укрепляется по отношению ко многим валютам мира, однако Украину эта ситуацию пока еще обходит.

"С середины июня китайский юань подешевел на 3,5 %, также до исторического минимума подешевела индийская рупия, а турецкая лира регулярно обновляет минимумы с середины июня", - рассказывает банкир Олег Ропяк

Подорожание, которое наблюдается последние несколько дней, вызвано в первую очередь временным увеличением спроса на валюту на фоне выходного в США 4 июля (также не работали и банки). Как видно на инфографике, последние несколько дней официальный курс доллара приближается к отметке в 26,5 грн/$. На такую тенденцию отреагировал и наличный рынок - в обменниках курс подскочил до 26,8 грн/$.

C одной стороны, курс продолжает поддерживаться сезонным трендами, поясняет старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. Традиционно летом растут выручки аграриев, снижается импорт. В то же время изменения конъектуры (ситуации) на мировых рынках сыграло против украинской национальной валюты. Цены на агропродукцию и металлы снижаются, что в перспективе приводит к подорожанию доллара в Украине.

"На гривну оказывает влияние "сильный" доллар США, который сохраняет свои позиции, благодаря жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. С другой стороны, в торговую войну между США и Китаем вовлечены торговые партнеры Украины, и ослабление евро, юаня и других локальных валют импортеров украинской продукции приводит к снижению потенциала экспорта и сокращения валютной выручки", - поясняет эксперт.

"На гривну оказывает влияние "сильный" доллар США, который сохраняет свои позиции, благодаря жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы. С другой стороны, в торговую войну между США и Китаем вовлечены торговые партнеры Украины", - отмечает эксперт

Снижение цен на украинский экспорт на фоне подорожания нефти также отмечает финансовый аналитик Виталий Шапран: "В последнее время наблюдался рост цен на нефть. Совсем недавно мы видели цену в 65 $/баррель, сейчас она держится в диапазоне 80-85 $/барель. Цены на украинскую сталь и железорудное сырье упали. На железорудное сырье мы начинали год с $75, а сейчас цены упали до $60-65".

Подорожание нефти приводит к увеличению расходов на импорт. Так, Украина покупает за границей около 80% светлых нефтепродуктов и часть газа. Подорожание "черного золото" со временем приводит к росту цен и на производные.

Что будет с курсом доллара: прогнозы

"В июле возможен широкий диапазон в пределах 26,20 – 26,80 грн/$ с высокой вероятностью тестирования и возможным пробитием верхней границы указанного диапазона в конце месяца", - уверен банкир Олег Ропяк. В то же время Андрей Шевчишин называет более широкий диапазон: от 26 до 27 грн/$.

"В июле возможен широкий диапазон в пределах 26,20 – 26,80 грн/$ с высокой вероятностью тестирования и возможным пробитием верхней границы указанного диапазона в конце месяца", - уверен Олег Ропяк

"Если говорить о прогнозах относительно курса доллара, то можно ожидать доллар по 26 грн, так как курс падает. Котировки на межбанке падают. Но если кто-то собирается покупать сейчас доллары по 26,2, то я могу сказать, что не стоит спешить, так как на черном рынке цена будет падать", - прогнозирует Шапран.

На гривню также давит возможная приостановка сотрудничества с МВФ (как уже писал OBOZREVATEL, Национальный банк уже готовит прогноз с возможной резкой девальвации в случаи отсутствия позитивных новостей от МВФ). Олег Ропяк уверен: "Времени и возможностей для укрепления гривны остается все меньше, а вероятность обратного сценария становится все отчетливей".

Напомним, НБУ 5 июля снизил официальный курс гривни по отношению к доллару и евро. Таким образом доллар, по сравнению с предыдущим рабочим днем, подорожал на 14 копеек и установился на отметке – 26,43 грн/$, а евро вырос на 10 копеек – до 30,77 грн/€. В то же время курс продажи доллара на межбанковском рынке вырос на 16 копеек и установился на отметке 26,47 грн/$. Европейская валюта подорожала на 4 копейки – до 30,82 грн/€.