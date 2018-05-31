В Украине может появиться новый налог: кто заплатит

Отказ от налога на прибыль и введение налога на выведенный капитал создаст целый ряд проблем.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил управляющий партнер Baker Tilly Украина Александр Почкун.

Новости МВФ выступил против налога на выведенный капитал в Украине

По мнению эксперта, введение налога на выведенный капитал никоим образом не отразится на рядовых украинцах, однако данное новшество несет в себе негативные моменты.

"Широкие слои населения это вообще не затронет. Данное новшество будет влиять преимущественно на бизнес", - заявил эксперт отметив, что позитивным моментом является то, что субъект будет уплачивать налог тогда, когда он будет выводить деньги из бизнеса.

"При налоге на выведенный капитал, все средства, которые предприятия отправляют на собственное развитие они оставляют в бизнесе и не попадают под налогообложение", - отметил эксперт.

Говоря о негативных моментах, Почкун отметил, что здесь стоит вспомнить о получении займов от связанных сторон из-за рубежа. "На уровне Украины при уплате процентов за такие займы это является расходом, а на уровне материнской компании - это будет уже доходом. Очень часто деньги вытекают из Украины, то есть в Украине это - расход, а за рубежом - доход", - заявил эксперт, отметив, что таким образом деньги могут вымываться из экономики Украины.

"В отдельных случаях будет невыгодно работать с частными предпринимателями, так как оплата частным предпринимателям в отдельных случаях будет облагаться отдельным налогом на выведенный капитал", - заявил эксперт, подчеркнув, что новый налог ломает устоявшиеся схемы, которые работали в Украине в течение последних 20 лет. "Основная проблема этого налога в том, что он ломает сложившиеся устоявшиеся схемы, которые работали в Украине в течение последних 20 лет", - заявил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал, чем грозит введение налога на выведенный капитал в Украине.

Позже президент Украины Петр Порошенко рассказал о судьбе налога на выведенный капитал. Порошенко считает необходимым дополнительное обсуждение законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.