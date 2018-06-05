В Украине может подскочить курс доллара: прогноз на месяц

Курс доллара в Украине в этом месяце может достичь 26,75 грн. Деловая активность замедлится, снизится предложение валюты. В то же время может увеличится спрос со стороны населения.

Такой прогноз озвучил старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин. "В мае курс так и не смог преодолеть отметку 26 грн/$ на наличном рынке, несмотря на прошедший финал Лиги Чемпионов в Киеве и приток наличной валюты. Вероятно, этот уровень останется ключевым для рынка. Жесткая денежно-кредитная политика НБУ и выкуп валюты с рынка будут сдерживать попытки роста курса выше этой отметки", – отмечает эксперт.

Глобальные ценовые тенденции на рынке сырья остаются благоприятными для

украинского экспорта – зерновых и продукции горно-металлургического комплекса. Негативным фактором для гривни выступают высокие цены на энергоносители, в том числе на газ для промышленных предприятий, что будет отражаться ростом себестоимости продукции и критического импорта.

Укрепление доллара против мировых валют, особенно евро, также несет риск для

стабильности гривни, поскольку на Европу приходится более 40% украинского экспорта. Усиливать давление будет девальвация турецкой лиры в мае на 20%. Средний курс продажи наличного евро в июне может колебаться в диапазоне 30,4–31,5 грн за евро. Курс доллара будет в пределах 26-26,75 грн.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.