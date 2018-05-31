В Украине могут ввести жесткие валютные ограничения: что изменится

Национальный банк Украины допускает ужесточение монетарной политики и введение валютных ограничений в случае, если Международный валютный фонд откажет Украине в транше.

Об этом заявил Глава Национального банка Украины Яков Смолий, сообщают "Украинские новости".

"Мы проговаривали сценарий возможного развития событий в случае отсутствия транша. Если будет усиливаться инфляционное давление, то это будет усиливать наши монетарные инструменты для сдерживания инфляции. Мы будем вводить определенные ограничения для возможного оттока капитала", - отметил Смолий.

При этом он отметил, что рассчитывает на то, что Украина выполнит свои обязательства перед МВФ и получит кредит.

"Мы ожидаем, что закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Тогда начнется процесс приезда миссии, пересмотра программы", - рассказал глава НБУ.

Напоминаем, что действующая программа кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования стартовала в марте 2015 года и продлится до марта 2019 года. Общий объем программы составляет 17,5 миллиардов долларов. На сегодняшний день Украина привлекла только 8,7 миллиардов долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что действующие правила регулирования валютных платежей устарели и не соответствуют европейским нормам. Чтобы исправить ситуацию, Нацбанк подготовил проект закона "О валюте", который на днях приняли в первом чтении. С одной стороны, документ упростит работу экспортеров и доступ к валюте для простых украинцев, но в то же время может сократить поступления долларов.