В Украине могут ввести новый зарплатный показатель: детали

Президент Украины Петр Порошенко высказался за введение в Украине медианной заработной платы по примеру Евросоюза.

"Против ли я медианной зарплаты? Нет. Я могу даже поручить, чтобы высчитывали и ту, и ту. Это должно быть прозрачно. Нам не нужно ничего скрывать", – заявил Порошенко, сообщает "Сегодня".

Однако, Порошенко уверен, что проблема не в расчете показателя зарплаты, а в ее фактическом размере, который должен расти. "Я думаю, что главная проблема у нас не в медианной зарплате. У нас есть право и возможность печатать оба показателя. Наша главная проблема – это повышать зарплату. И я могу сказать, что на сегодняшний день у нас есть очень стойкая тенденция, когда лучшие производства страны резко повышают заработную плату. Я считаю, что я им в этом помог, когда резко снизил налоговое давление на зарплату", – сказал президент.

Как известно, медианная зарплата обычно значительно ниже средней.

Что такое медианная зарплата:

Определяя среднюю заработную плату, Госстат делит общий зарплатный фонд на количество штатных сотрудников. При этом учитывая, что руководство может получать сотни тысяч, а простые работники - минималку, средняя зарплата не отображает реальное положение дел. Медианная заработная плата фактически делит все зарплаты на две равные половины. Одна из них - все зарплаты, которые превышают медианную, вторая - меньше медианной.

Для примера: семь украинцев получают заработные платы в размере 5, 10, 20, 21, 50, 60 и 200 тыс. грн. Средняя заработная плата для этой группы работников составит 52,2/тыс. грн (сумму всех зарплат разделили на количество работающих). В то же время медианная зарплата – 21 тыс. грн (три зарплаты выше этого значения и три зарплаты меньше).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что медианная заработная плата в Украине на данный момент составляет около 5935 грн. В странах, где наблюдается отток рабочей силы и значительная трудовая миграция, власти пытаются приблизить минимальную зарплату к уровню медианной. Это позволяет с одной стороны обеспечить социальное равенство, а с другой – конкурировать с государствами с более высокими заработными платами.