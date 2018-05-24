В Украине планируют кардинально перестроить 25 аэропортов: что менят

В ближайшие несколько лет Украина сможет получить 25 полноценных аэропортов и 5 взлетно-посадочных полос в разных точках Украины.

Такое заявление озвучил министр инфраструктуры Владимир Омелян, отметив при этом, что одной из главных задач развития инфраструктуры в Украине является строительство новых аэропортов в каждой области. Об этом сообщает "Укринформ".

“Я сейчас пытаюсь убедить правительство и парламент, что мы должны проголосовать в следующем году в бюджете 2019 года не менее 10 млрд грн на строительство 4-5 взлетных полос в разных точках Украины. Если такое финансирование будет хотя бы в течение 3-4 лет, мы будем иметь 25 полноценных новых аэропортов в Украине”, – заявил он. По словам Омеляна, уже разработана программа развития региональных аэропортов, в настоящее время идет работа с международными инвесторами относительно возможности привлечения дополнительного финансирования, в том числе и кредитного.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в 2018 году на украинский рынок могут зайти еще два мировых лоукостера, кроме ирландского Ryanair, который начнет работу в октябре.