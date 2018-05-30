В Украине массово взламывают банковские карты: назван способ защиты

На сегодняшний день в Украине каждый третий клиент банков сталкивается с мошенническими операциями и, не смотря на особое внимание к этой проблеме со стороны киберполиции, для украинцев существует только один способ минимизировать риски и защитить свои деньги.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL заявил операционный директор компании по кибербезопасности "10guards" Виталий Якушев.

По словам эксперта, на сегодняшний день существует два направления кражи денег с банковских карточек. "Относительно технологий и методов кражи денег с банковских карточек на сегодняшний день существует два направления. Первое направление - это кража при помощи технических инструментов. Это считывающие устройства, это кража денег с карточки, когда вы расплачиваетесь карточкой на заправке, в ресторане и т.д. Карточку могут провести через один терминал два раза. Первый раз ее проводят легитимно, и тем самым отправляют информацию в банк, а во второй раз просто копируют магнитную дорожку вашей карточки и потом используют ее для того, чтобы потом на ее основе сделать клон и использовать его для оплаты в других местах", - отметил эксперт, подчеркнув при этом, что при внимательном рассмотрении считывающее устройство можно распознать по внешним признакам.

"Если говорить о первом направлении, т.е. техническом, то, чтобы более или менее обезопасить себя, нужно быть более внимательным и боле осторожным. Если вы пользуетесь банкоматом, причем совершенно неважно какого банка, необходимо обращать внимание на картоприемник. Это устройство, в которое вставляется карта", - сказал эксперт, отметив при этом, что также нужно обращать внимание на клавиатуру, на которой набирается пин-код.

"Все эти устройства должны быть абсолютно монолитны. Там не должно быть ничего, что можно было бы снять, приклеить и т.д. Если говорить о терминалах, в которых идет двойное проведение карты: по легитимному пути и по фиктивному, то здесь нужно постоянно контролировать карточку. Не стоит отдавать ее официанту в ресторане или кафе", - заявил эксперт, отметив, что нельзя отдавать свою карточку другому человеку и позволять ему проводить с карточкой манипуляции, о которых вы не знаете.

"Для большей безопасности можно рекомендовать использовать карточки с чипом. Именно такой чип может защитить карту от клонирования, но от считывания в банкомате чип уже не защитит. Дело в том, что считывающее устройство, которое, как правило, устанавливают в банкоматах, считывает абсолютно все, и чип в том числе", - заявил эксперт, отметив, что как бы там ни было, считать чип гораздо сложнее и по факту карта с чипом более защищена по сравнению с обычной картой.

"Кроме того, необходимо подключить в банке смс-уведомление о любых транзакциях, которые осуществляются при помощи карты. Даже если вашу карту скопировали и используют двойное списание, в случае смс-уведомления вам придет сообщение о транзакции и вы сможете заблокировать карту", - отметил эксперт.

По словам Якушева, есть также еще одно направление, в котором сейчас работают мошенники - это методы социальной инженерии. "Это создание ситуации, когда жертва сама выдает мошенникам код от свой карты. Это смс-сообщения о том, что карта будет заблокирована, а чтобы этого не произошло нужно позвонить на такой-то номер. Кроме того, учитывая, что в некоторых банках есть услуга по съему наличных без карты, мошенники звонят клиентам банка и просят назвать код, который присылает банк для идентификации личности", - сказал эксперт, отметив при этом, что если клиент называет код, который банк сбросил ему смс-кой, он тут же лишается своих денег.

"Что касается технических зон риска, то можно столкнуться с мошенничеством при совершении онлайн-покупок. Есть сайты, которые подделывают платежные реквизиты, и в тот момент, когда вы совершаете покупку, они копируют данные и используют их дальше в своих интересах", - заявил эксперт, отметив, что это могут быть совершенно любые сайты: покупка билетов, оплата коммунальных услуг и т.д.

"Абсолютно все сайты по онлайн-оплате услуг - это зона риска. Если при оплате чего-либо через такой сайт вы видите переадресацию на другой сайт - это сигнал о том, что там что-то не чисто", - заявил эксперт.

"Если говорить о шансах вернуть украденные деньги, то тут все зависит от реакции пострадавшего. Чем быстрее клиент обратиться в банк, а потом в киберполицию, тем выше шансы найти мошенников и вернуть похищенные деньги. По сути, есть один основополагающий способ защиты от мошенников - это подключение смс-информирования. Кроме того, нужно навсегда вбить в голову, такие простые вещи, как никому не давать свою карту и никому не называть код. Кроме того, в банке можно получить карту с чипом и карту для онлайн-покупок. Причем на эту карту деньги лучше положить непосредственно перед совершением покупки. В случае мошеннической операции вы потеряете не все деньги с вашей общей карты а только сумму покупки", - заявил эксперт отметив, что масштабы проблемы достигают 40% всех пользователей банковских карточек.

"Если говорить о масштабах проблемы, то на сегодняшний день от 30 до 40% клиентов банков так или иначе сталкиваются с попытками мошенников украсть их деньги".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в последнее время в Украине увеличились случаи мошенничества с помощью банковских карт. Специалисты констатируют: мошенники всегда на шаг впереди новых технологий. Поэтому способов незаконно "забрать" деньги с банковских карт больше, чем видов этих банковских карт. Так, наиболее популярным на сегодняшний день остается кардинг - взламывая платежные системы или сервера интернет-магазинов, мошенники получают реквизиты. А двойники банковских сайтов сами собирают данные обманутых картодержателей.