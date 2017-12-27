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В Украине лопнули два известных банка

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Национальный банк Украины отозвал лицензии на осуществление валютных операций у "Апекс-Банка" и "Промышленно-финансового банка".

Об этом говорится на сайте НБУ.

Оба финучреждения приняли решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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"Мы считаем решение некоторых банков прекратить банковскую деятельность взвешенным и взрослым шагом, который свидетельствует об адекватной оценке акционерами этих банков ситуации на рынке", – заявила замглавы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, возможность безболезненной трансформации в небанковское финансовое либо не финансовое учреждение позволяет минимизировать риски вкладчиков и кредиторов, а также дает акционерам реальную возможность переориентироваться на другие виды деятельности.

Как сообщал "Обозреватель", ранее акционеры "Кредит Оптима Банка" заявили о намерении прекратить банковскую деятельность финансового учреждения.

Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
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