МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

В Украине ликвидировали известный банк

3.6тЧитать новость на украинском

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии DV Bank на проведение валютных операций.

Финучреждение приняло решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица, говорится на сайте НБУ.

"Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности", – отметили представители регулятора.

Новости
Отключат 2 млн карт: крупный банк предупредил украинцев о "перезагрузке"

В НБУ добавили, что до этого по аналогичной процедуре отзывали лицензии у ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО "Кредит Оптима Банк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее административный суд Киева отменил решение НБУ о ликвидации банка "Премиум".

Место
Украина
Объект
Национальный банк Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги