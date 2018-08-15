В Украине ликвидировали известный банк

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии DV Bank на проведение валютных операций.

Финучреждение приняло решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица, говорится на сайте НБУ.

"Причиной для отзыва банковской и генеральной валютной лицензии является согласование банками с Национальным банком плана прекращения и полное выполнение обязательств, связанных с осуществлением банковской деятельности", – отметили представители регулятора.

В НБУ добавили, что до этого по аналогичной процедуре отзывали лицензии у ПАО "КБ" Финансовый партнер", ПАО "Апекс-Банк", ОАО "Промышленно-финансовый банк" и ОАО "Кредит Оптима Банк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее административный суд Киева отменил решение НБУ о ликвидации банка "Премиум".