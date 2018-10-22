В Украине курс доллара пробьет психологическую отметку: прогноз аналитика

В Украине стоимость доллара до 27 октября поднимется до 28,2 грн/$ (22 октября- 27,9 грн/$). Возможное подорожание сгладили позитивные новости от МВФ.

Об этом OBOZREVATEL рассказал аналитик Егор Комов. "К концу месяца традиционно увеличивается спрос на валюту. Сейчас можно говорить о позитивных факторах - новость о новой программе сотрудничества от МВФ. Однако, судя по ожиданиям бизнеса, думаю, кардинально на ожидания это не повлияет. Если бы не было позитивных новостей, да, это была бы проблема. Удачные переговоры и выполнение взятых обязательств - базовый сценарий. К концу недели на разных сегментах, межбанке и наличном курсе в банках, гривня будет на уровне 28 грн/$", - прогнозирует аналитик.

При этом эксперт считает, что принятие бюджета и повышение тарифа на газ позволили получить позитивный сигнал о продолжении сотрудничества с МВФ. Непосредственно на количество валюты в стране это не повлияет (транш в лучшем случае можно будет получить к концу года), однако, настроение участников рынка изменится.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.