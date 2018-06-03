В Украине курс доллара пробьет новую отметку: чего ждать

В Украине уже несколько недель продолжается традиционная сезонная ревальвация (укрепление) гривни. Средние курсы в банках и на наличном рынке стабильно снижаются. Уже на этой неделе, прогнозируют эксперты, американская валюта может преодолеть психологическую отметку и опуститься до 25,8 грн/$.

OBOZREVATEL разобрался, чего ждать от курса доллара на следующей неделе и почему дешевеет доллар.

Что будет с гривней: курс на рост

Турецкая лира обвалилась, курс евро по отношению к доллару снижается, решение о новом транше МВФ затягивается – все это влияет и на курс гривни. Правда, на данный момент речь идет не о снижении национального курса, а всего лишь о более медленном укреплении.

Спрос валюты превышает предложение с начала мая, рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На рынке с начала мая наблюдается умеренное укрепление гривны. Предложение валюты на рынке превышает спрос, причем как в секторе предприятий, так и физических лиц. Это позволяет НБУ выполнять свои планы по покупке около $10 млн в день без давления на курс", - отмечает экономист.

"На рынке с начала мая наблюдается умеренное укрепление гривны. Предложение валюты на рынке превышает спрос, причем как в секторе предприятий, так и физических лиц", - рассказал эксперт.

26 грн – важный технический уровень для курса, добавляет старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Курс доллара на следующей неделе продолжит прибывать в границах 26-26,35 грн. Даже на волне притока валюты во время финала Лиги Чемпионов курс не пробил на наличном рынке отметку в 26 грн за доллар, хотя значительно разошлись котировки покупки и продажи", - прогнозирует аналитик.

Наличный курс может приблизится к межбанковской отметке (последнее время на межбанке доллар продавался на 10-15 коп. дороже). А вот в "Альпари" озвучивают более оптимистичные прогнозы. По их оценкам, уже на грядущей неделе курс может достичь отметки в 25,8 грн/$.

"На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара на межбанке вблизи текущих значений и его незначительного снижения на наличном рынке. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,1 грн", - прогнозирует Иосуб.

В то же время исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко более пессимистичен в своих оценках. Если доллар будет укрепляться в отношении основных мировых валют, то Федеральная резервная система США увеличит ставку. Как только ставка увеличиться, начнется более активный переток капитала со всех рынков, а в Украине можно будет ожидать девальвации гривни, рассказал экономист в эфире ObozTV.

Когда лучше менять и покупать доллары

Наиболее благоприятное для покупки валюты время – лето. Причем валюту лучше покупать в конце месяца. В это время доллары продают для расчетов, поэтому предложение увеличивается. Сезонное укрепление гривни летом продолжается уже несколько лет и традиционно заканчивается в конце августа.

Чтобы сгладить возможные непредвиденные колебания, эксперты советуют покупать доллары "траншами" с каждой зарплаты. Лучше делать это в конце месяца. Если нужно продавать валюту, наиболее "сильны бакс" можно ожидать осенью. С началом отопительного сезона импорт растет, экспортные выручки сокращаются, растут расходы на обслуживание и погашение внешних займов.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, валюту лучше покупать в банках, а не обменниках. Такого мнения придерживаются в НБУ. По их словам, работают много нелегальных пунктов. "Безусловно, лучше воспользоваться услугами банков, так как это гораздо надежнее", - отметили в НБУ, подчеркнув, что многие обменники работают нелегально и риск приобрести фальшивую валюту там гораздо выше, чем в отделении банка. Кроме того, согласно новым правилам, даже при покупке долларов на сумму свыше 150 тысяч гривен банк не передает информацию о покупке в налоговую.