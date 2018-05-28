В Украине курс доллара достигнет психологической отметки: что случится

В Украине традиционно к концу месяца снижается курс гривни. Эта неделя может начаться незначительным ростом доллара, однако уже к концу недели украинская национальная валюта приблизится к психологической отметке.

OBOZREVATELсобрал прогнозы экспертов валютного рынка и выяснил, что будет с гривней в ближайшие семь дней.

Курсовая стабильность и планомерное укрепление

Последние несколько недель курс гривни по отношению к доллару колеблется около отметки в 26 грн/$. Несколько дней назад на межбанке курс вплотную приблизился к психологической отметке, однако пробить "потолок" так и не удалось. В ближайшие семь дней, прогнозируют эксперты, тенденция изменится дважды. В начале недели гривня может потерять около 20 коп. по отношению к доллару, но в середине недели тенденция поменяется в пользу ревальвации.

"Закрытие месяца, оплата основных платежей, выплата долгов и репатриация капитала за рубеж будет основным девальвационных фактором на следующей неделе. В целом, в данный период эти факторы наименьшим образом влияют на валюту, поскольку ее предложение в данный период является максимальным", - рассказывает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

Аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко также соглашается: курс в 26 грн/$ - психологический барьер для рынка. Вероятнее всего, это отметку можно будет преодолеть только летом. Если предположить, что динамика курса в текущем году будет близка к динамике прошлого года, то тренд укрепления гривни может продолжиться до конца лета, рассказывает эксперт. "Однако следует учесть, что ревальвация национальной валюты в первой половине этого года была более стремительной, чем в прошлом, поэтому сложно сказать, остался ли еще у рынка "потенциал", чтобы курс ушел дальше вниз перед ожидаемым разворотом в конце августа – начале сентября", - рассказывают в Concorde Capital.

Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин более оптимистичен в своих оценках. Так, эксперт прогнозирует: если курс преодолеет отметку в 26 грн, то после этого можно ожидать снижения курса доллара до 25,5 грн. "Мощным фактором укрепления может стать информация по сотрудничеству с МВФ, рынку земли и пересмотру цен на газ для населения", - добавляет аналитик.

Гривню ждут качели: когда закончится урепление

Уже в сентябре украинцы столкнутся со значительным подорожанием доллара. Традиционно осенью в связи с началом отопительного сезона, увеличением экспорта и снижением экспортных выручек гривня падает. Такая тенденция наблюдается последние несколько лет – с момента, как Национальный банк "отпустил" гривню и курс начал определяться соотношением спроса и предложения на валютном рынке.

Так, в прогнозе Кабинета министров, который использовали при расчете бюджета-2018, спрогнозировали падение национальной валюты к концу года до отметки в 30,5 грн/$. Правда, часть экспертов такую оценку называют излишне пессимистичной.

Как писал OBOZREVATEL, 85% светлых нефтепродуктов Украина покупает за доллары, и поэтому от курса зависят и цены на бензин на украинских АЗС. Следом за бензином вырасти может и стоимость транспортировки, ее также закладывают в конечные ценники.

Непосредственно к валюте привязаны и цены на недвижимость, машины. Для примера, автомобиль стоимостью чуть более $10 тыс. на данный момент можно купить за 270 тыс. грн, а уже к концу года, если заложенный в бюджет прогноз реализуется, уже за 300 тыс. грн.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о том, что в Раде прогнозируют получение кредитного транша от МВФ уже в конце весны. Правда, главные рекомендации Фонда, в том числе и повышение тарифа на газ, до сих пор не выполнены.