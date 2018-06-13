В Украине компании обязали продавать 50% валюты: что это значит

Национальный банк Украины обнародовал требование по обязательной продаже валютных поступлений.

Данное решение утверждено постановлением правления НБУ №65 "О введении обязательной продажи поступлений в иностранной валюте и установлении размера обязательной продажи таких поступлений". Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, уточнив, что продажа осуществляется в пользу юридических лиц в размере 50% с целью обеспечения финансовой стабильности Украины.

Правление Национального банка считает необходимым оставить требование без изменений, поскольку сейчас оно остается эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для поддержания стабильности на валютном рынке. Отмечается, что требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев.

Последний раз Национальный банк менял размер этого требования в начале апреля 2017 года, когда снизил его с 65% до 50%. Данное решение вступает в силу с 14 июня 2018 и действует до 13 декабря 2018 включительно.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Национальный банк Украины внес изменения в требования по всестороннему анализу и проверке информации о финансовых операциях и их участников для покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины.

Национальный банк Украины изменил правила перевода валюты для физлиц в Украине и за пределы страны. Теперь банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты.