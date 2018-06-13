В Украине индексируют пенсии: кто и сколько получит

С 1 июля в Украине некоторые пенсионеры получат надбавку. Плановая индексация коснется примерно миллиона человек.

Как писал в материале OBOZREVATEL, пенсионеры, которые получают больше 1435 грн, не заработали стаж сверх нормы и надбавки, останутся со "старыми" выплатами.

от 1 до 61 грн

Более полумиллиона человек "разбогатеют" на сумму от 1 до 61 грн. Это те, кто получают больше минималки, но меньше 1435 грн.

От 62 до 620 грн

В этом году минимальную пенсию в Украине повысят на 124 грн в два этапа. Первое повышение – с 1373 до 1435 грн – ожидается 1 июля. Украинцы с минимальными пенсиями могут рассчитывать на прибавку в 62 грн. Около 300 тыс. украинцев на данный момент живут с минимальной пенсией – все они за июль получат на 62 грн больше, в то время как "богатым" пенсионером увеличат выплату на 620 грн.

От 1373 до 13730 грн

Согласно закону, пенсия украинца не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособного и выше 10 минимумов. Так, украинцы, которые выходили на заслуженный отдых в этом году, получали пенсии от 1373 до 13730 грн. Учитывая, что с 1 июля прожиточный минимум вырастет на 4,5%, размер выплат будет колебаться от 1435 до 14350 грн.

Высокие пенсии

Пересмотр социальных стандартов также коснется украинцев, которые заработали себе действительно высокие пенсии. Если они вышли на заслуженный отдых в течение последних нескольких лет, размер их выплаты урезали до 10 прожиточных минимумов. Пенсии выше назначают исключительно судьям.

Большой стаж и надбавки

За каждый полный год страхового стажа свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1 процент размера пенсии, но не более чем на 1 процент минимального размера пенсии по возрасту.

Когда в следующий раз повысят пенсию

Индексация не коснется всех украинцев, которые получают больше 1435 грн и заработали до 30 лет стажа. Таких, согласно оценкам Пенсионного фонда, большинство. Повышение в декабре минимальной пенсии до 1497 грн коснется большинства украинских пенсионеров.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в среднем рост зарплат в 2019-м за три прошедших года может составить около 20%. Соответственно, расчетный размер зарплаты могут повысить примерно на 13%. В таком случае, в формуле расчета пенсии зарплата увеличится до 4253 грн, а общая пенсия прибавит 203 грн. Это в два раза больше, чем индексация по старым правилам.