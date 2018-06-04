В Украине доллар установит очередной рекорд: к чему готовиться

В Украине зафиксировано снижение курса евро по отношению к доллару. Правда, на данный момент речь идет не о снижении национального курса, а всего лишь о более медленном укреплении.

С начала мая в Украине спрос валюты превышает предложение. Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, отметив при этом, что это позволяет НБУ выполнять свои планы по покупке около $10 млн в день без давления на курс.

Новости В Украине подешевели доллар и евро

"На рынке с начала мая наблюдается умеренное укрепление гривни. Предложение валюты на рынке превышает спрос, причем как в секторе предприятий, так и физических лиц. Это позволяет НБУ выполнять свои планы по покупке около $10 млн в день без давления на курс", - отмечает экономист.

По оценке эксперта уже в ближайшие дни курс может достичь отметки в 25,8 грн/$. "На ближайшую неделю мы ожидаем стабилизации курса доллара на межбанке вблизи текущих значений и его незначительного снижения на наличном рынке. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,1 грн", - прогнозирует Иосуб.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, что будет с курсом доллара на этой неделе.

Падения курса доллара летом также ожидают и в крупнейших украинских банках. В то же время курс евро будет зависеть от его позиции по отношению к американской валюте. Если Федеральная резервная система США увеличит ставку, то евро в Украине может снизиться до 30-30,6 грн.