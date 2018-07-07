В Украине доллар перешагнет новую отметку: появился прогноз курса на неделю

В Украине ожидается рост курса доллара к гривне уже на ближайшей неделе.

Как пояснил OBOZREVATEL старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб причиной стала низкая активность экспортеров – продавцов валюты.

Безналичный доллар будет торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках - около 26,2/26,5 грн.

Отмечается, что с прошлой среды, 27 июня, официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,19 грн до 26,44 грн, или на 1,0%. Средневзвешенный курс доллара на межбанке за это же время вырос с 26,33 грн до 26,46 грн, или на 0,5%.

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 26,05/26,28 до 26,14/26,41. Таким образом, покупка выросла на 0,4%, а продажа – на 0,5%. При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,0% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

​Отметим, что НБУ разработал стратегию на случай неполучения очередного транша от Международного валютного фонда и падения мировых цен на металл.

Всего в НБУ подготовили документ с тремя сценариями: базовый (будет все хорошо с кредитом МВФ и экспортными ценами), без траншей МВФ, а также без траншей МВФ плюс падение цен на металлы.

"По базовому сценарию, доллар будет стоить 28,5 грн в конце 2018-го и 28,7 грн в конце 2019-го. Без траншей МВФ курсы на эти даты по оценке НБУ составят 31,8 грн и 33,7 грн. А если к этому добавить падение цен на металл, то доллар в конце текущего и следующего года будет стоить 40,8 грн и 39,4 грн соответственно", - пояснил Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее финансовый аналитик Виталий Шапран пояснил, что в последнее время котировки на межбанке постоянно падают, по этому стоит ожидать падения курса доллара.