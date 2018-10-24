В Украине банки массово закрывают отделения: аналитик рассказал, чего ждать клиентам 

В Украине всего за полгода банки закрыли 700 отделений. Уже в обозримом будущем их место полностью займут мобильные приложения и онлайн-банкинг.

Об этом OBOZREVATEL рассказал финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "Виртуальная банковская карта – будущее. Кому нужен пластик – сможет его получать. Но зачем и кому он будет нужен, если человек привыкнет оплачивать покупки своим телефоном. Конечно, не думаю, что это произойдет как-то радикально быстро. У нас пока еще есть люди, которые получают зарплату, пенсию и сразу идут к банкомату – все снимают. Боятся что-то потерять или что не смогут почему-то заплатить картой", - рассказывает Мазуренко.

Уже сейчас по всему миру появляются банки без единого отделения, а один из украинских банков предлагает физлицам-предпринимателям оформить карту просто у себя дома и получить ее с помощью курьера. То есть если карты и нужны будут, для их оформления никуда ходить не придется.

Карточные расчеты - первый этап перехода к безналичным взаимоотношениям между физическими лицами. На этом этапе произошла "оцифровка" денежных купюр: вместо "пачки" бумажных денег человек получает более удобный материальный эквивалент. На следующем этапе материальный эквивалент денег заменят на безналичный инструмент - расчеты с одного счета на другой. И тогда уже банковские карты не понадобятся.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине около 18 банков, по данным Нацбанка, работают по "нежизнеспособной" модели. При этом 8 финансовых учреждений не прошли стресс-тесты. В то же время среди самых надежных банков - финучреждения с иностранным капиталом.