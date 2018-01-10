В Украине арестовали средства компании экс-помощника Жеваго по делу известного банка

Печерский суд Киева наложил арест на денежные средства и ценные бумаги, находящиеся на счетах кипрской компании Nasterno Commercial Limited в Bank Frick & Co.AG и East и West United Bank S.A. по делу банка "Финансы и кредит".
Об этом сообщает Finbalance.
"Запретить должностным лицам и работникам компании Nasterno Commercial Limited, его представителям по доверенности использовать или каким-либо образом отчуждать вышеуказанное имущество, начиная со дня вынесения постановления следственным судьей", – говорится в постановлениях суда.
Согласно судебным материалам, по указанному уголовному производству предъявлено подозрение пяти лицам, в том числе экс-главе правления банка "Финансы и кредит" Владимиру Хлывнюку.
По версии следствия, в период 2012-2015 годов он по предварительному сговору с членами кредитного комитета банка, используя компанию Nasterno Commercial Limited, завладел имуществом банка "Финансы и кредит" путем заключения заведомо убыточных кредитных договоров на общую сумму 53,7 млн долларов.
При этом в соответствующем уголовном производстве фигурировал бывший помощник нардепа – владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго. В свою очередь в ГПУ публично заявляли, что экс-помощник нардепа Александр Демченко был бенефициаром офшорной компании Nasterno Commercial Limited.
Как сообщал "Обозреватель", Национальное антикоррупционное бюро Украины занимается расследованием уголовного дела против Жеваго.
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