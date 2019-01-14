В терминалах и интернете: украинцам массово сплавляют фальшивые деньги

В Украине фальшивомонетчики напечатанные гривни чаще всего сразу же сбывают на черном рынке. На специализированных закрытых форумах купюры среднего качества можно купить за 30% номинальной стоимости, а те, что якобы "съест" терминал – за 35%.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Работает целая цепочка. Одни печатают, другие передают, третьи делают "клады" (прячут посылки для покупателей), четвертые находят курьеров и покупателей. Один из продавцов предложил за 2-4 часа доставить практически любую сумму. Стоимость – 35% номинала. В коротком разговоре он сообщил, что его фальшивки якобы съедают 80% терминалов и сразу предложил оплатить покупку.

Поверить в существование подпольного "монетного двора" не сложно. СБУ и полиция регулярно сообщает о попавшихся фальшивомонетчиках. К примеру, полтора года назад в Тернополе задержали целую группу злоумышленников, которая печатала фальшивки на полиграфическом комбинате в промышленных масштабах и при этом умудрялась подделывать большинство защитных элементов. Просто с помощью ультрафиолета узнать такую фальшивку было практически невозможно.

Чаще всего крупные суммы покупают для обменников и терминалов. Как уже писал OBOZREVATEL, в Украине работают сотни нелегальных пунктов обмена, а за 80-90 тыс. можно купить уже оборудованный пункт обмена, наполнить его подделками и за месяц заработать сотни тысяч гривен и тюремный срок.

Помимо продавцов через знакомых, также можно найти фальшивомонетчика в Даркнет. Товар рекламировать не принято. На форумах действует свое правило. Если кто-либо оставил объявление, и ты купил нелегальный товар – обязательно должен отписаться, понравилось или нет, как доставляли и т.д. "Купил 200 тыс., терминалы пока едят", – делится впечатлениями один из покупателей. Если под объявлением есть комментарии довольных клиентов, новые найдутся сами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине резко ухудшилась ситуация с фальшивыми деньгами. Сейчас подделки составляют пятую часть теневых финансовых средств страны.

Ранее появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.

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