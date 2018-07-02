В России рассказали о судьбе "Сбербанка" в Украине

Председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф заявил о заинтересованности сделки с белорусским "Паритетбанком" по продаже ему украинской "дочки" российского финучреждения.

"Мы очень надеемся, что получим позитивный ответ (от НБУ. – Ред.), и мы сможем продать белорусскому банку наш дочерний банк в Украине", – заявил Греф, передает "Интерфакс-Украина".

Кроме того, глава "Сбербанка" отметил, что еще на прошлой неделе "Паритетбанк" направил в Национальный банк Украины заявку на покупку украинской "дочки" российского банка.

По словам Грефа, заявка была оформлена со всеми необходимыми требованиями.

При этом в НБУ отмечали, что получили от "Паритетбанка" пакет документов для приобретения украинской "дочки" "Сбербанка". Полученные материалы находятся на рассмотрении регулятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что украинский бизнесмен, бывший вице-премьер Валерий Хорошковский покупает "дочку" "Сбербанка" в Украине. Однако уже в феврале стало известно, что он вышел из переговоров.