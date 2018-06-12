В НБУ рассказали, почему банки не дают кредиты

В Национальном банке Украины назвали главное препятствие для восстановления корпоративного кредитования.

Об этом сообщили в НБУ, отметив, что основным препятствием для кредитования на сегодняшний день являются значительные юридические риски. В НБУ отметили, что уровень проблемных кредитов на сегодняшний день составляет более 50%, в связи с чем необходимо на законодательном уровне улучшить процедуру возвращения долгов и борьбы с "плохими" заемщиками.

"В течение последних трех лет финансовое состояние бизнеса улучшалось, рентабельность в реальном секторе уже превышает докризисный уровень. Однако, кардинальных изменений качества корпоративных кредитных портфелей не наблюдается. Несмотря на ряд успешно проведенных банками реструктуризаций проблемной задолженности, доля неработающих кредитов в большинстве секторов экономики осталась на уровне конца марта 2017 года", - говорится в сообщении НБУ.

Проблема неработающих кредитов присуща крупным заемщикам и бизнес-группам. Отдельные группы и дальше не обслуживают собственные долги, даже если их финансовое состояние существенно улучшается.

"Слабая судебная система и отсутствие действенного законодательного механизма решения проблем с неработающими долгами формируют высокий уровень недоверия между банками и компаниями реального сектора. Это заставляет банки очень осторожно оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков", - считают в НБУ.

Однако, банки охотно кредитуют качественных заемщиков: по оценкам НБУ, кредиты компаниям, которые не допускали дефолты, растут темпами 20% г/г.

В I полугодии состоялось несколько весомых изменений в регуляторной среде. Верховная Рада приняла закон о создании и ведении кредитного реестра НБУ. Кроме того, сделаны первые шаги в реформировании корпоративного управления в банках, в частности усилена роль независимых членов наблюдательных советов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине уровень проблемных кредитов – один из самых высоких в Европе. Согласно оценке международного агентства Fitch, этот показатель достиг 57%. Фактически каждая вторая одолженная в банке гривня вовремя не возвращается. Причин для этого несколько: неправильная кредитная политика банков, низкий уровень ответственности клиентов, недобросовестный бизнес и т.д. Иногда и сами банки стимулируют рост числа "плохих" кредитов, искажая информация о том, сколько реально придется заплатить за возможность взять в долг.

В Украине решили создать кредитный реестр НБУ. Все украинские банки должны будут пополнять единую базу, управлять которой будет регулятор. В список попадут все должники, которые не вернули, как минимум, 372 300 грн (100 минимальных зарплат). В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, виде деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам и т.д. Перед тем, как выдавать кредит, финансовое учреждение должно проверить, есть ли информация на их потенциального клиента в едином реестре.