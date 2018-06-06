В НБУ предупредили о том, что будет с гривней в ближайшее время

На сегодняшний день в Украине зафиксированы краткосрочные риски для курса гривны. Отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе на привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов.

Такое заявление сделал замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб, сообщает РБК-Украина.

Новости Экономист о рыночных колебаниях курса гривни

"В этом году гривна была одной из самых сильных валют. Объяснение простое: мы видим хорошие условия торговли для Украины", - отметил Сологуб, добавив, что Украине все равно нужна "подушка безопасности" в виде программы МВФ, которая увеличивает резервы, снижает стоимость долговых заимствований для правительства и помогает застраховаться от ухудшения условий торговли.

"Наиболее серьезные риски - это изменение условий внешней торговли и внешние выплаты по госдолгу", - подчеркнул Сологуб, отметив при этом, что Украина справляется с погашением долгов даже без помощи МВФ.

"Отсутствие программы МВФ и другой помощи негативно влияет на экономические ожидания, в том числе на привлекательность Украины в глазах иностранных инвесторов, особенно в среднесрочной перспективе", - отметил замглавы НБУ.

Как сообщал "Обозреватель", банкиры спрогнозировали курс гривни до конца года. В Украине происходит сезонное укрепление гривни, которое определяется несколькими факторами.