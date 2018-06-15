В НБУ определились с новым руководством: что о нем известно

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании утвердил назначение заместителем главы центробанка Сергея Холода.

Первым заместителем назначена Екатерина Рожкова, сообщается на веб-сайте НБУ.

Сергей Холод начал свою трудовую деятельность в банковской системе с должности ИТ-специалиста в Промстройбанке Украины в 1991 году. С ноября 1991 по 2002 год работал в НБУ, руководил созданием и развитием электронной почты и телекоммуникационной сети системы электронных платежей НБУ.

С 2002 по 2007 год занимал должность начальника управления информационных технологий Райффайзенбанка Украина (03.11.2006 переименован в ОТП Банк). С 2007-го по 2009-й - занимал должность директора департамента информационных технологий Индес-Банка (Креди Агриколь Групп). С 2009-го по 2013 год занимал должность директора по операционной деятельности, а потом - первого заместителя председателя правления Сведбанка.

С мая по октябрь 2013-го - заместитель председателя правления, член правления ТАСкомбанка, куратор операционной деятельности и информационных технологий. С октября 2013 по февраль 2014 года был членом правления Брокбизнесбанка, когда им владел Сергей Курченко (сейчас банк ликвидируется). С февраля 2014 года является заместителем председателя правления ВТБ Банка.

В мае 2018 года Сергей Холод победил в конкурсе на должность заместителя главы НБУ, отвечающего за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение". 30 мая Сергей Холод подал декларацию в НАПК, а уже 15 июня Совет НБУ утвердил его в должности зампреда НБУ.

Екатерина Рожкова. В 1997 году Рожкова закончила Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы и кредит – банковский менеджмент", получив квалификацию магистра делового администрирования, а в 2002 году – Международный институт менеджмента по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности (МВА)", получив квалификацию специалиста по управления внешнеэкономической деятельностью.

С 1998 по 2005 год она работала в банке "Аваль", пройдя путь от экономиста до директора финансового департамента. В 2006-2008 годах была заместителем председателя правления, членом правления, ответственным работником по финансовому мониторингу, советником председателя правления ЭрстеБанка. После этого полгода, до конца 2009 года, возглавляла департамент безвыездного банковского надзора НБУ.

В 2010-2013 годах занимала должность заместителя председателя правления Финбанк. С 2013 года Катерина Рожкова работала заместителем председателя правления Платинум Банка, а с 2014 года и до июня 2015 года – исполняла обязанности председателя правления этого банка. С 10 июня 2015 года по 18 января 2016 года занимала должность директора департамента банковского надзора НБУ. После чего стала и.о. заместителя председателя НБУ. В октябре 2016 года стала заместителем главы НБУ.