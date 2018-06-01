В МВФ написали Гройсману письмо: транша может не быть

МВФ предупредил Украину о возможном срыве очередного транша в связи с тем, что Фонд крайне недоволен последними решениями правительства относительно полномочий Минфина и подчинения ГФС.

Об этом сообщает "Лига" со ссылкой на письмо главы миссии МВФ в Украине Рона ван Рудена к украинскому правительству.

В письме говорится о двух решениях принятых на закрытой части заседания Кабмина Украины неделю назад. В Фонде отмечают, что этим Украина нарушает обязательства, взятые во время получения предыдущего транша от МВФ. Речь идет о еще не обнародованных постановлениях правительства о лишении Минфина полномочий по утверждению финансовых документов правительства.

В пресс-службе премьер-министра Украины Владимира Гройсмана опровергают информацию о принятых решениях. Там утверждают, что на закрытом заседании поднимался вопрос применения принципа "молчаливого согласия" в тех случаях, когда Минфин затягивает согласование вопросов по рассмотрению актов законодательства, которые вносятся на рассмотрение Кабмина. "Действующие нормы говорят о том, что если такие вопросы выносятся на голосование в Кабмине, за исключением молчаливого согласия, то Минфин остается при своих правах", – сообщила пресс-служба Гройсмана.

В свою очередь министр финансов Александр Данилюк заявил, что такие решения Кабмина уже были подготовлены и получены Минфином. "Правительство пока не хочет обнародовать эти решения. Для страны это был бы большой удар и угрожал срывом программы МВФ", - сказал министр на встрече с предпринимателями и прессой.

На данный момент ни Минфин, ни аппарат Кабмина не обнародовали проекты постановлений об изменении регламента правительства, где предлагается лишить Минфин полномочий утверждать финансовые документы, а также вывести ГФС из-под управления Минфина. "Если их все же опубликуют Минфин будет оспаривать оба решения. Но я уверен, что Кабмин не пойдет на такой шаг", - отметил Данилюк.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Украине без Международного валютного фонда (МВФ) будет сложно получить доступ к рынкам капитала, привлечь кредиты на внешних рынках. Кроме того, есть риски развертывания торговых воин, что может еще сильнее ударить по украинской экономике.

Президент Украины Петр Порошенко высказал надежду на продолжение сотрудничества с международными финансовыми организациями, отметив при этом, что в сфере сотрудничества Украины с МВФ сложилась уникальная ситуация.