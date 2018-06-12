В Минфине объяснили, что будет с тарифом на газ для населения

И.о. министра финансов Украины Оксана Маркарова допускает выполнение госбюджета на 2018 год без сокращения расходов при дефиците на уровне 2,4% ВВП и переход к рыночным ценам на газ.

"Мы, безусловно, удержим дефицит в этом году на этой цифре, которая есть (плановый дефицит госбюджета 2,4% ВВП). Надеюсь, нам удастся обойтись без драматических сокращений по доходам и финансированию. Мы плавно выполним бюджет", – сказала она, сообщает ТСН.

Она также подчеркнула важность возвращения к трехлетнему бюджетному планированию, отметив, что главной своей задачей ставит проведение эффективной бюджетной политики. Маркарова также отметила, что Украина может недополучить доходы, заложенные в бюджет текущего года.

"Все средства, которые получим, можем заменить заимствованиями", - считает она. Маркарова призналась, что получение даже половины от запланированных 21 млрд от приватизации будет "существенным результатом". Кроме того, государство будет рассчитывать на переход к рыночным ценам на газ, ведь это нужно "для того, чтобы уменьшить поле для коррупции".

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что во время заседания Кабинета министров 23 мая между Данилюком и Гройсманом произошла перепалка.

В результате Данилюк предложил премьеру подать представление о его отставке. При этом министр финансов заявил, что по собственному желанию уходить не собирается.

На внеочередном заседании правительства исполнение обязанностей министра финансов было возложено на первого зама Данилюка Оксану Маркарову.