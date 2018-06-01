В Государственный бюджет Украины в мае поступила рекордная сумма за всю историю Украины, а в первом полугодии 2018 года процентный прирост долларового ВВП будет самым большим среди всех стран Европы.

Об этом написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец на своей странице в Facebook.

"Результаты работы экономики Украины и бюджетные поступления за май 2018 года. Уже можно сказать, что в первом полугодии 2018 процентный прирост долларового ВВП Украины снова будет самым большим среди всех стран Европы", – отметил он.

Компаниец отметил, что в мае в Государственный бюджет Украины поступила рекордная сумма за всю историю Украины – 96,85 млрд гривен.

"Это + 46,77% к маю прошлого года (при этом возместили НДС на 1,3 млрд грн больше, чем год назад). План поступлений в мае перевыполнен на 3,18% или 2,99 млрд грн", – подчеркнул он.

Кроме того, местные бюджеты продолжают перевыполнять планы поступлений благодаря приросту официальных зарплат.

"В мае им поступило 21,4 млрд грн (+3,2 млрд грн или + 17,52% к маю прошлого года), план поступлений местных бюджетов перевыполнен на 16,93%", – отметил Компаниец.

Он также добавил, что аналогичная ситуация наблюдается с поступлениями ЕСВ.

"В мае собрано 18,2 млрд грн, это +4,3 млрд грн или + 31% к маю прошлого года", – написал экономист.

Также, налоговая собрала +43 млрд грн, это +10,8 млрд гривен или + 33,77% к прошлому году. Компаниец пояснил, что план перевыполнен на 1,1 млрд гривен или + 2,71%.

"Таможня собрала +26,6 млрд грн, это +2,9 млрд грн или + 12,48% к прошлому году, план перевыполнен на 1,1 млрд грн или + 4,31%. Основные факторы, которые помогают выполнять планы поступлений в бюджеты: прирост официальных зарплат; прирост розничного товарооборота; прирост импорта", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственная служба геологии и недр Украины обнародовала информацию о поступлениях в Госбюджет за I квартал 2018 года.