В ЕБРР оценили работу рядовых украинцев: выявлена проблема

В Украине крайне низкий уровень производительности труда, что может негативно отразиться на возможном сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом заявил Президент ЕБРР Сума Чакрабарти, отметив при этом, что уровень производительности труда в Украине гораздо ниже ожиданий со стороны ЕБРР.

"Я хотел бы поговорить об одном вызове, который надо решить Украине - прежде всего, потому что он подчеркивает значительные бизнес-возможности - это производительность страны", - отметил Чакрабарти, подчеркнув, что по мнению ЕБРР в Украине серьезные проблемы с производительностью труда, сообщает УНН.

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"Мы знаем, что производительность труда в Украине пока еще не на высоком уровне за последнее время, и в целом с производительностью труда есть проблемы, с которыми мы должны сталкиваться как инвесторы. Она намного ниже, чем в среднем по ЕБРР", - подчеркнул Чакрабарти.

В то же время, Чакрабарти отметил, что ЕБРР тем не менее может наблюдать за последние годы в Украине большой успех в сферах услуг.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Европейский банк реконструкции и развития считает, что в 2018 году в Украине не будет существенных реформ. Об этом заявил директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер. "Естественно, что в процессе реформ будет больше вызовов, особенно в год выборов. Я не думаю, что мы будем видеть большой взлет реформ в этом году", – сообщил Аджунер.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти во время которой призвал ЕБРР удвоить объемы финансирования проектов и расширить сферы их применения в Украине.