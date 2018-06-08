Украину наводнили фальшивые доллары

В Украине в обращении все чаще встречается фальшивая валюта. Среди изъятых в 2017 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (77,6% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (16,5 %).

Об этом говорится в годовом отчете регулятора.

Новости Киев захлестнула волна фальшивых долларов

Объем поддельных банкнот номиналом 100 долл. США составлял 94% от общего количества изъятых поддельных банкнот долл. США, а поддельных банкнот номиналами 200, 100 и 50 евро составил соответственно 40%, 21% и 29% от общего количества изъятых. Кроме того, Национальный банк в 2017 году изъял из обращения почти 10,5 тыс. штук поддельных банкнот национальной валюты на сумму 3,6 млн грн.

Результаты 2017 года показали увеличение количества выявленных поддельных банкнот номиналом 500 грн образца 2006 года. Это 61% от общего количества изъятых подделок национальной валюты.

Кроме того, из обращения изымались поддельные банкноты других номиналов: 200 грн (7% от общего количества изъятых подделок); 100 грн (17%); 50 грн (13%). Изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами 1 грн, 2 грн, 5 грн, 10 грн и 20 грн составляют 1,5%.

НБУ констатирует относительно низкий уровень подделки банкнот национальной валюты по итогам 2017 года. Сейчас ситуация с поддельными банкнотами национальной валюты является контролируемой и не имеет критического характера. В 2017 году на 1 млн шт. настоящих банкнот гривни приходилось около 3,6 шт. поддельных банкнот (в 2016 году – 2,8 шт.).

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Украине появились поддельные доллары высокого качества, которые не всегда могут распознать даже специальные аппараты. Руководство Национального банка уже разослало украинским финучреждениям сообщение с описанием уловок, к которым прибегли фальшивомонетчики.