Украинцы смогут объявлять себя банкротами: как списать часть кредита

Обычные украинцы, которые оформили кредиты, но потом потеряли работу и больше не могут платить по долгам, смогут через суд объявлять себя банкротами. Тогда с частью имущества можно будет попрощаться, но при этом перестанут начисляться штрафные санкции, а долг реструктуризируют. Кроме того, в Украине предлагают изменить и процедуру банкротства юридических лиц – удешевить и ускорить. Соответствующие нововведения прописаны в законопроекте, который на днях в первом чтении приняла Верховная Рада.

"Обозреватель" разобрался, как будет работать процедура банкротства и кого она коснется.

Не может платить – объявляй себя банкротом

Процедура банкротства физических лиц работает во многих развитых экономиках. Нет возможности платить по кредиту – обращайся в суд и доказывай свою неплатежеспособность. Кредит реструктуризируют, часть имущества продадут, а отдельную часть долга могут рассрочить или вовсе списать. Подобная процедура вскоре может заработать и в Украине.

Украина в мировом рейтинге Всемирного банка Doing Business занимает 76 место, а по критерию "урегулирования неплатежеспособности" – всего 149-е. Если парламент упростит процедуру банкротства предприятий и введет банкротство "физиков", Украина имеет шансы подняться в рейтинге Doing Business на 9 позиций, подсчитали авторы законопроекта.

Обращаться в Хозяйственный суд с просьбой признать себя банкротом можно, если потерял половину дохода, продал часть имущества и уже два месяца не погашаешь кредит. Тогда штрафные санкции остановят, а долги реструктуризируют на три или пять лет. В соответствующем договоре пропишут ежемесячный платеж, оценят имущество, которое продадут в счет долга.

На "руках" у должника оставят сумму, не меньше прожиточного минимума. Остальное придется отдавать в счет долга. Также суд может принять решения часть долга простить (если деньги не потратили на отдых или предмет роскоши). Кроме того, не могут забрать единственную квартиру площадью менее 60 квадратов, деньги на пенсионном счете и в фонде социального страхования.

С одной стороны, такие нововведения позволят украинцам не оставаться один на один с банком и в случае сложных жизненных обстоятельств оформить реструктуризацию долга. С другой же стороны и банки получают определенные гарантии. Так, согласно законопроекту, есть случаи, когда должники обязаны начать процедуру банкротства. Например, если долг превысил размер 300 минимальных зарплат, или вообще остался без работы и не можешь платить.

Кто сможет стать банкротом

В действующем законе признать обанкротившемся могут только предприятие (или ФОП), а вот простым украинцам доказать неплатежеспособность без прописанной законом процедуры сложно, рассказывает юрист Дина Дрыжакова. При этом эксперт уверена, что принятие законопроекта поможет украинцам, которые попали в долговую яму. В то же время директор Института финансового контролинга КНЭУ Олег Терещенко уверен, что институт банкротства физлиц в том числе поможет и банкам.

"Если набрал кредиты – плати. Действующих инструментов не всегда достаточно для того, чтобы банк мог вытребовать сумму кредита", – считает финансист.

Минус для банков – часть кредита могут по их согласию и через суд списать. И если раньше, даже если долг не возвращали, были законные основания его требовать, то сейчас, после реструктуризации, определенную часть задолженности, возможно, уже не вернуть назад. Правда, и сейчас возвращать получается далеко не всю сумму долга, а судебные исполнители реализуют далеко не каждое решение суда.

"Решение суда в пользу банка – это еще не выигранный кейс. Все самое интересное начинается после. А попробуйте добиться выполнения решения, чтобы исполнительная служба нашла имущество, реализовала его. А если имущества нет? Например, переписал квартиру и машину на бабушку? Что тогда? Институт банкротства физлиц нужен и частным лицам, и кредитным учреждения", – уверен кредитный консультант Владимир Мазуренко.

Процедуру банкротства изменят для всех

Процедура банкротства в Украине стоит дороже и длится дольше, чем в Европе. Так, в среднем украинское предприятие проходит процедуру банкротства 2,9 года, в то время как в Центральной Азии – 2,3 года, а в Ирландии – всего лишь 0,4 года. Уже вскоре обеспеченные кредиторы смогу самостоятельно инициировать дело о банкротстве, продолжительность рассмотрения дел сократят, ограничат количество обжалований.

Также, по рекомендации профильных ассоциаций, продавать имущества банкротов будут исключительно на электронных аукционах через единую систему. А стартовые цены должны будут согласовывать с кредиторами.

"После завершения процедуры банкротства руководитель и собственники предприятия освобождаются от ответственности за деятельность предприятия. Что есть по сути самым важным в процедуре банкротства юрлиц – руководители, являющиеся физлицами, освобождаются от ответственности", – рассказывает Дина Дрыжакова.

Уже вскоре, если законопроект поддержат нардепы, украинцы, которые не могут платить по долгам, официально станут банкротами. С одной стороны, такое решение поможет банкам и другим кредитным организациям вернуть хотя бы часть долга, с другой стороны – должники получат возможность реструктуризировать долг и "освободиться" от части задолженности.