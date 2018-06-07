Украинцы перестали доверять более, чем 30 банкам: обнародован список

По данным НБУ, за первые 4 месяца 2018 года банкам удалось нарастить общий портфель на 3,7 млрд грн или 0,79%. Однако, более 99% вкладов физлица хранили только в 51 банке, хотя всего на рынке работает 82 финучреждения.

Общая сумма депозитов физлиц в украинских банках (в гривне и валюте) по состоянию на 1 мая 2018 года достигла 478 млрд грн. Это более половины от всех депозитов (927 млрд грн) по банковской системе. Об этом сообщает "Минфн".

На 1 мая 2018 года в 51 банке физлица хранили 250 млрд грн вкладов в национальной валюте. Это на 16,9 млрд грн (7,26%) больше, чем в начале 2018 года. Больше всего гривневых сбережений вкладчики отнесли в "ПриватБанк", Ощадбанк и "Альфа-Банк". Общий портфель гривневых депозитов физлиц этой тройки вырос более чем на 1 млрд грн.

Приток гривневых депозитов Минфин

Если же смотреть на прирост в процентах, абсолютным лидером стал банк "Альянс". Его портфель увеличился на 457%. Но в абсолютных числах рост не так впечатляет — всего 150 млн грн.

Валютные вклады, наоборот, утекают из банков. Так, на 1 мая этого года физлица хранили в 51 банке валютные сбережения на 228 млрд грн в эквиваленте. По сравнению с началом года эта сумма сократилась на 13,2 млрд или 5,46%.

Отток гривнех депозитов Минфин

Больше всего валюты за 4 месяца ушло из "ПриватБанка", "Укрсоцбанка" и "Сбербанка" — суммарно почти 10 млрд грн. Всего отток валютных вкладов был в 35 банках.

Отток валютных депозитов Минфин

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 750 клиентов "ПриватБанка" обратились в Печерский районный суд с иском против банка. Основанием для подачи коллективного иска стало то, что, по мнению истцов, действия руководства Нацбанка и "ПриватБанка" привели к несанкционированной передаче третьим лицам личных данных клиентов "ПриватБанка" (в том числе на территорию Российской Федерации).