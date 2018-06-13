Украинцы отнесли в банки 507 млрд грн

Объем гривневых депозитов в украинских банках за май 2018 года вырос на 1,1% и составил 507,138 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – сократился на 0,001%, до 13,652 млрд долл.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины, отметив, что текущий объем гривневых депозитов на 3,4% выше показателя на начало года, валютных – на 0,6% ниже. Остатки по гривневым кредитам выросли на 1% в мае и на 4,2% с начала года - до 593,235 млрд грн.

Остатки по валютным кредитам (в долларовом эквиваленте) сократились на 0,04% в мае, но при этом выросли на 6,3% с начала года - до 16,888 млрд долл.

Напоминаем, что объем гривневых депозитов в украинских банках за 2017 год вырос на 15,1% – до 489,948 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 2,7%, до 13,676 млрд долл.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 25 января НБУ повысил учетную ставку до 16% годовых, мотивировав этом тем, что ужесточение монетарной политики будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции.

Уже 1 марта Нацбанк повысил учетную ставку до 17%. Позже банкиры рассказали, как из-за решения регулятора подорожают кредиты для украинцев.