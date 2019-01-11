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Украинцев ждет рост доллара или инфляции: финансист указал на ошибку с госдолгом 

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Кабинет министров, согласно стратегии управления госдолгом, не рассчитывает на выплаты "условных обязательств" (VRI). При этом в таких оценках заложена ошибочная формула, и платить все-таки придется. При условии ограниченных бюджетных средств для этого понадобится либо "отпустить" инфляцию, либо допустить девальвацию гривни.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. Финансист опубликовал подтверждения ошибочных расчетов Кабмина.

"Вопиюще неправильная формула и неправильные прогнозы по ВВП привели не только к неправильным выводам по выплатам VRI, но и по расчетам прогноза по долговой нагрузке Украины", – написал эксперт.

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Так, еще в конце 2015-го Украина реструктуризировала внешний долг. То есть старый долг пересчитали, часть (около 20-25%) перевели в "условные обязательства" (VRI). Эти деньги нужно выплачивать только при определенных условиях.

Министерство финансов считает выплаты по выпущенным VRI "маловероятными в среднесрочной перспективе". Но при этом в стратегии управления долгом указана формула, которая не соответствует ни проспекту эмиссии VRI варрантов, ни меморандуму на реструктуризацию еврооблигаций.

Первая ошибка – реальный ВВП перепутали с номинальным. В утвержденной правительством стратегии управления долгом указано, что выплаты по VRI варрантов не происходят, если "реальный ВВП Украины составляет менее $125,4 млрд". "На самом деле в меморандуме на реструктуризацию и в проспекте эмиссии VRI варрантов четко указано, что "выплаты по VRI варрантов не происходят, если номинальный ВВП Украины составляет менее $125,4 млрд", – отмечает аналитик. При этом номинальная цифра всегда выше реальной.

Рост доллара или инфляции: финансист указал на ошибку Кабмина

Вторая ошибка – перепутали зависимость динамики ВВП от выплат. Так, в утвержденной стратегии говорится, что выплаты не происходят, "если рост ВВП составляет меньше 3%". На самом деле в меморандуме на реструктуризацию и в проспекте эмиссии VRI варрантов четко указано, что выплаты не производятся, если рост реального ВВП составляет <3%.

Рост доллара или инфляции: финансист указал на ошибку Кабмина

Третья ошибка – в стратегию заложили маловероятные прогнозы. В документе сказано, что долларовый ВВП Украины в 2018 году вырастет на 1,4% и составит $113,7 млрд. "И это такой прогноз, когда после первого полугодия ВВП Украины в долларах вырос на 20,3%, а МВФ еще в апреле заявил, что ВВП составит $119,1 млрд. "И в апреле был прогноз МВФ на базе ошибочных заниженных данных по ВВП Украины за 2017-й, в октябре 2018 году они увеличили прогноз по ВВП за 2018 год до $126,3 млрд, а в реальности ВВП Украины в 2018 году будет значительно больше", – поясняет эксперт.

Рост доллара или инфляции: финансист указал на ошибку Кабмина

Рост доллара или инфляции: финансист указал на ошибку Кабмина

Кроме того, в утвержденной стратегии управления долгом указано, что гривневый ВВП Украины в 2018 году вырастет на 11,7% и составит 3332,3 млрд грн. "И это такой прогноз после того, как в первом полугодии ВВП Украины вырос на 20,1% в гривне", – удивляется Компаниец.

В реальности, уверен эксперт, по итогам 2018 года Украина будет иметь около 3600 млрд грн ВВП ($130 млрд). Таким образом, из-за ошибочных расчетов утвержденные планы выполнить не удастся, уверен эксперт. И это в условиях, когда и без дополнительных расходов на обслуживание и выплату внешнего долга в 2019-м Украине придется потратить 40% доходной части бюджета.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

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Тема
Госбюджет-2019
Место
Украина
Теги
кредитМВФ
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Hansen Sarah
Hansen Sarah
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Галицький Данило
Галицький Данило
Это детектив автара, только Шэрлок с Холмсом с помощью Доктора с Ватсоном, могут помочь разобраться, что натворила злочинна влада. В украинском варианте статьи написано, что только инфляция и девальвация может спасти Украину, в сруцком уже, или то или другое. Все пропало Шэф, все пропало!
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Приходько Егор
Приходько Егор
це зрада или перемога? все дорожает! война не кончается! моряки сдаются в плен вместе с короблями! америка не помогает! европе на вас насрать! но есть и плюсы это безвиз и томас. все! все больше ничего!
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