Украинцев внесут в "черные списки", а всех должников накажут: в июле запустят новый реестр

В Украине с 1 июля все банки обязаны вносить информацию о должниках в единый реестр. Клиенты, которые попадут в "черный список", больше не смогут взять кредит ни в одном из банков. В то время как в Нацбанке говорят: подобное нововведение позволит сократить число "плохих кредитов", эксперты к новшеству относятся с осторожностью.

OBOZREVATEL поговорил с банкирами и выяснил, как кредитный реестр НБУ может повлиять на украинцев.

Кредитный реестр: за и против

Игнорировать новые правила банки не смогут. Они должны вносить информацию о крупных должниках (долг от 100 минимальных зарплат) в реестр и не выдавать таким клиентам кредиты. Это, по мнению финансового консультанта Василия Невмержицкого, может привести к необходимости докапитализации банков на 10-15%. "Но точные цифры сейчас назвать никто не возьмется – до сих пор многие банки могли лишь догадываться о кредитах своих клиентов в других финучреждениях", - написал эксперт в своей колонке на OBOZREVATEL.

Стоит отметить, что подобные реестры существовали и раньше, правда, участие в них необязательно и попадала в них информация не от всех банков. Эксперт уверен: введение единого "списка" приведет к тому, что от части клиентов банкам придется отказаться. В то же время в самих банках особого эффекта для финансовой деятельности не ожидают. Мол, и сейчас бюро кредитных историй позволяет исключать "плохих" заемщиков. "Какого-либо значимого влияния на финансовый результат в виде улучшения качества, вероятно, не будет, в силу того, что бюро кредитных историй на данный момент имеют достаточно хорошую по наполнению и по качеству информацию, которая используется всеми кредиторами в процессе принятия решений", - рассказывает директор департамента розничных рисков ПУМБ Елена Колодяжная.

"Какого-либо значимого влияния на финансовый результат в виде улучшения качества, вероятно, не будет, в силу того, что бюро кредитных историй на данный момент имеют достаточно хорошую по наполнению и по качеству информацию, которая используется всеми кредиторами в процессе принятия решений", - рассказывает Елена Колодяжная.

В то же время представитель "ОТП Банк" Сергей Илюченко более оптимистичен в своих оценках. По его мнению, обязательный реестр для всех банков наоборот уменьшат расходы на проверку кредитоспособности заемщиков. Правда, определенные расходы финучреждениям все-таки придется понести – для того, чтобы наладить систему подачи в реестр информации. "Для подключения и поддержки передачи данных в реестр потребуются одноразовые инвестиции в изменение информационных систем и процессов банков. В среднесрочной перспективе расходы окупятся снижением кредитных убытков", - рассказывает Илюченко.

Как кредитный реестр аукнется украинцам

Введение реестра может стимулировать банки быстрее "разобраться" с недобросовестными клиентами, уверен Василий Невмержицкий. "Чтобы мотивировать, предложат в случае отказа поднять кредитную ставку, урезать лимиты по возобновляемым линиям и т.д. Цель проста – любой ценой избежать доформирования резервов. Те банки, которые имеют под рукой факторинговую компанию, начнут "продавать" им хорошие-плохие кредиты, чтобы расчистить портфели", - прогнозирует эксперт.

Также украинцам придется подписывать в банках дополнительные документы – соглашение о том, чтобы информация о них попадала в единый реестр. Те, кто такой документ не получит, рискует вовсе остаться без кредита. Отказаться от наполнения реестра финучреждения не могут.

Кредитный реестр для физических лиц заработает с 1 июля. В список попадут все должники, которые не вернули как минимум 372 300 грн (100 минимальных зарплат). В одной из первых версий законопроекта о кредитном реестре речь шла о "границе" в размере 50 тыс. Однако в доработанном варианте сумму решили увеличить.

В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, виде деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам и т.д. Перед тем, как выдавать кредит, финансовое учреждение должно проверить, есть ли информация на их потенциального клиента в едином реестре.

Банкиры предполагают: как показывает опыт других стран, постепенно после запуска реестра "граничную сумму" будут сокращать, а количество украинцев, которые попадают в список, будет расти. В Национальном банке уверены: запуск кредитного реестра в том числе позволит снизить банковские ставки.

Напомним, в Украине, по данным агентства Fitch, уровень "плохих" кредитов достиг 57%. Это означает, что каждую вторую кредитную гривню украинцы вовремя не возвращают. Рассчитывая кредитную ставку, банкам приходится учитывать риск невозврата. По этой причине все добросовестные должники платят долги за тех, кто взял в долг и деньги не вернул. С одной стороны, запуск единого реестра позволит исключить крупных должников, а с другой – может ударить по тем банкам, которые до запуска нововведения не уделяли должное внимание кредитным рискам и давали кредиты даже тем украинцам, которые оказались в долговой яме.