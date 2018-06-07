Украинцев будут проверять "ревизоры": кто придет в дома субсидиантов

Украинцев, получающих субсидии, будут посещать инспектора, которые будут оценивать материальное благосостояние субсидиантов.

Об этом в эфире OBOZTV заявил директор Ассоциации управителей многоквартирных домов Андрей Никончук, комментируя заявление заместитель министра финансов Украины Сергея Марченко о том, что Минфин может ввести систему автоматической отмены субсидий в случае наличия долгов по услугам ЖКХ.

Реестры

По словам эксперта, инспектора, в первую очередь, будут проверять информацию о субсидианте, содержащуюся в реестрах.

"Прежде всего, проверка получателей субсидий будет осуществляться путем проверки тех данных, которые содержатся в различных реестрах. В частности, в реестре движимого и недвижимого имущества", - отметил Никончук.

Банки

Кроме того, будет учитываться вся информация, предоставленная о субсидианте банками. "Будет проверяться и учитываться информация, которая будет поступать от тех или иных банков, относительно уплаты или неуплаты платежей конкретными субъектами, которые уже получают субсидии", - отметил эксперт, добавив, что также будет проверяться осуществление ими дорогостоящих покупок.

Автомобиль

По словам эксперта, если у субсидианта есть автомобиль, в обязательном порядке будет проверяться его возраст и будет устанавливается рыночная стоимость автомобиля на момент обращения за получением субсидии

Квартира

В обязательном порядке будет проверяться метраж квартиры, а также наличие у семьи любого другого движимого или недвижимого имущества

Долг, при котором откажут в субсидии

На сегодняшний день нет четко определенной суммы задолженности, при наличии которой будут отказывать в предоставлении субсидии.

"Эта сумма не является индикативной. На данный момент невозможно даже примерно рассчитать, при какой задолженности получатель утратит право на субсидию", - отметил эксперт

"Должен быть создан определенный программный комплекс, который будет давать возможность осуществлять соответствующие автоматические расчеты относительно того, будет ли продлено предоставление субсидии тому или иному получателю", - отметил эксперт.

К кому будут приходить домой

Что касается проверок, то на первом этапе они будут осуществляться исключительно выборочно.

"Со временем, на основании собранной информации, проверяющие пойдут по всем квартирам и всем домохозяйствам. То есть социальный инспектор будет заходить в квартиру и будет оценивать условия проживания субсидианта. Однако, учитывая, что у нас не прописаны четкие критерии, нужно понимать, что такая оценка бедности или богатства будет достаточно субъективной", - заявил эксперт.

Что будет, если не впустить инспектора

Граждане не имеют права не пускать инспекторов в свою квартиру.

"Во-первых, получатели субсидий не имеют право не пускать проверяющих. Более того, если инспектора не впустят в квартиру, это станет лишним поводом для отказа в предоставлении субсидии", - отметил эксперт.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинцы уже со следующего года будут сами оплачивать коммуналку по полной стоимости. Субсидии монетизируют, то есть будут предоставлять деньгами. Семья вместо платежки, в которой указывается сумма за коммуналку уже с учетом скидки, получит живые деньги. Нововведение коснется в отопительный сезон практически каждого второго украинца.

Сейчас в правительстве разрабатывают методику, как контролировать, как украинцы будут тратить деньги. Если средства выделят на оплату коммуналки, а их просто проедят, в результате у государства возникнет сразу две большие проблемы. Долги за коммунальные услуги резко вырастут, а у субсидиантов придется каким-то образом забирать потраченные не по назначению деньги.

В Украине субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут получать только добросовестные плательщики потребленной услуги. Жилищная субсидия назначается с начала отопительного (неотопительного) сезона при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации или обжалования задолженности в судебном порядке. При наличии задолженности за потребленные услуги более чем за 2 месяца субсидия на электроэнергию не будет начисляться.