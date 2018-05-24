Украинцам придется раскошелиться, а банки окажутся под ударом: аналитик о кредитном реестре

В Украине запускают кредитный реестр Национального банка, в который попадут данные о крупных должниках всех украинских банков. В результате банкирам придется уже в начале 2019-го искать деньги на докапитализацию, а украинцам - искать деньги на погашение займов.

Об этом в своем блоге на OBOZREVATEL написал финансовый консультант Василий Невмержицкий.

"Методов борьбы с этой напастью у банков не так много. Конечно, первым делом финансисты попробуют использовать свое право подтверждать заниженную оценку размера кредитного риска собственным "суждением". Однако будут ли работать эти отписки, учитывая прямое законодательное требование учитывать данные из реестра, большой вопрос. Так или иначе, принимать ли субъективное мнение банкиров, решает Нацбанк", - пишет эксперт.

По мнению эксперта, у части должников потребуют полностью погасить займ. А чтобы мотивировать, предложат в случае отказа поднять кредитную ставку, урезать лимиты по возобновляемым линиям и т.д.

"Цель проста – любой ценой избежать доформирования резервов. Те банки, которые имеют под рукой факторинговую компанию, начнут "продавать" им хорошие-плохие кредиты, чтобы расчистить портфели. А вот найти покупателя на стороне на такие займы, скорее всего не выйдет", - прогнозирует Невмержицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили создать кредитный реестр НБУ. Все украинские банки должны будут пополнять единую базу, управлять которой будет регулятор. В список попадут все должники, которые не вернули как минимум 372 300 грн (100 минимальных зарплат). В реестр внесут ФИО, дату рождения, ИНН, информацию о кредите, виде деятельности должника, размер просрочки, информацию о связанных с банком лицах, принадлежность должника к связанным контрагентам и т.д. Перед тем, как выдавать кредит, финансовое учреждение должно проверить, есть ли информация на их потенциального клиента в едином реестре.